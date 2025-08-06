Нова торговельна угода між Україною та ЄС очікує на фінальне узгодження з боку Єврокомісії. Про це повідомив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький в інтерв’ю Forbes . За його словами, сторони поки не досягли консенсусу щодо обсягу експортних квот на цукор та біоетанол.

Деталі

Висоцький зазначив, що вдалося погодити збільшення квот майже для всіх груп товарів. Він наголосив, що Україна здатна експортувати більше цукру та біоетанолу, ніж передбачено оновленою угодою, але сторони поки не досягли консенсусу щодо обсягів.

За словами заступника міністра, Україна була готова повністю відкрити свій ринок для товарів з ЄС за умови взаємного відкриття ринків. Проте, як наголосив Висоцький, для ЄС важливо захищати власних фермерів у певних сегментах. Нова угода діятиме до 2028 року.

Контекст

30 червня Україна та ЄС підписали оновлену Угоду про поглиблену та всеосяжну зону вільної торгівлі. Документ включає механізм захисту ринку ЄС на випадок, якщо імпорт з України створюватиме труднощі для Євросоюзу або окремих його країн-членів.

За умовами угоди, Україна зможе експортувати до ЄС більше товарів, ніж до повномасштабного вторгнення, але менше, ніж у період дії «торговельного безвізу». Для чутливих продуктів, таких як яйця, цукор і пшениця, квоти були підвищені, але залишаються нижчими за пікові обсяги імпорту, щоб уникнути дестабілізації європейського ринку.

Менш чутливі товари отримають помірне розширення доступу до ринку ЄС, а деякі категорії продукції буде повністю лібералізовано.

Європейська комісія навмисно відклала оприлюднення деталей угоди, щоб уникнути впливу на внутрішньополітичну ситуацію перед виборами у Польщі та Румунії. За даними джерел, Брюссель побоювався, що оприлюднення поступок Україні могло б послабити позиції проєвропейських кандидатів і спровокувати протести серед місцевих аграріїв.