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OpenAI запускает GPT-4.1. Что нового для пользователей

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Компания OpenAI открывает доступ к своей новой модели искусственного интеллекта GPT-4.1 для всех платных пользователей ChatGPT. Ее наделили лучшей скоростью и эффективностью, пишет Engadget.

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Подробности

  • Начиная с 15 мая GPT-4.1 доступна для подписчиков ChatGPT Plus, Pro и Team через меню выбора моделей. Пользователи Enterprise и Edu получат доступ через несколько недель.
  • Новая модель дебютировала в API для разработчиков в прошлом месяце, демонстрируя более высокую скорость и эффективность.
  • OpenAI также представила GPT-4.1 mini, которая заменит GPT-4o mini и станет доступна всем пользователям, включая бесплатных, как резервная опция после исчерпания лимита на GPT-4o.

Контекст

OpenAI ускоряет темпы разработки AI-моделей: GPT-4.5 появилась только в феврале, но уже уступает новой версии. Такая скорая итерация отражает амбиции компании оставаться лидером в сфере искусственного интеллекта.

Недавно OpenAI завершила финансирование на $40 млрд под руководством SoftBank Group Corp., оценивающей компанию в $300 млрд.

OpenAI также объявила, что отказывается от планов реструктуризации в традиционный коммерческий бизнес.

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