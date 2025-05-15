OpenAI запускає GPT-4.1. Що нового для користувачів

Компанія OpenAI відкриває доступ до своєї нової моделі штучного інтелекту GPT-4.1 для всіх платних користувачів ChatGPT. Її наділили кращою швидкістю та ефективністю, пише Engadget .

Деталі

Починаючи з 15 травня GPT-4.1 доступна для підписників ChatGPT Plus, Pro і Team через меню вибору моделей. Користувачі Enterprise та Edu отримають доступ за кілька тижнів.

Нова модель дебютувала в API для розробників минулого місяця, демонструючи вищу швидкість і ефективність.

OpenAI також представила GPT-4.1 mini, яка замінить GPT-4o mini та стане доступною для всіх користувачів, включно з безкоштовними, як резервна опція після вичерпання ліміту на GPT-4o.

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Контекст

OpenAI прискорює темпи розробки AI-моделей: GPT-4.5 з’явилася лише в лютому, але вже поступається новій версії. Така швидка ітерація відображає амбіції компанії залишатися лідером у сфері штучного інтелекту.

Нещодавно OpenAI завершила фінансування на $40 млрд під керівництвом SoftBank Group Corp., що оцінює компанію в $300 млрд.

OpenAI також оголосила, що відмовляється від планів реструктуризації в традиційний комерційний бізнес.