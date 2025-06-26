Европейские разведки считают, что Иран сохранил большую часть запасов обогащенного урана после ударов США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на два источника.

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По данным разведки, 408 кг урана, обогащенного почти до оружейного уровня, не хранились на заводе в Фордо во время атаки США 22 июня, а были распределены между другими объектами. Это опровергает заявление президента США Дональда Трампа об «уничтожении ядерной программы Ирана».

Европейские правительства ожидают полного отчета о повреждении объекта в Фордо, где, по предварительным данным, есть значительные разрушения, но не полное уничтожение.

Эксперты отмечают, что сохранение Ираном обогащенного урана и передовых центрифуг на секретных объектах может позволить Тегерану сохранить потенциал для создания ядерного оружия.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил серьезный ущерб ядерной программе Ирана, но назвал заявления о ее полном уничтожении преувеличением.

Фордо являлся ключевым объектом для обогащения урана до 60%. Общий запас обогащенного урана Ирана превышал 8400 кг, но большинство имело низкий уровень обогащения.

Спутниковые снимки Фордо после атак показывают засыпанные входы в туннели, следы от бункерных бомб и поврежденные дороги.

Трое информированных чиновников сообщили, что США не предоставили Европе подробных разведданных об остатках ядерного потенциала Ирана и не очертили планов относительно отношений с Тегераном. ЕС ожидает новой дипломатической инициативы Вашингтона для решения кризиса.

Контекст

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по иранской ядерной, ракетной и военной инфраструктуре. В ответ Иран отказался от переговоров с США по ядерной программе, запланированных на 15 июня, и вечером того же дня атаковал Израиль баллистическими ракетами, начав обмен ударами.

В ночь на 22 июня США атаковали три ядерных объекта Ирана в городах Фордо, Натанз и Исфахан. Бомбардировщики B-2 сбросили шесть бомб GBU-57 на объект в Фордо, две – на Натанз, а подлодка ВМС США выпустила 30 ракет «Томагавк» по объектам в Натанге и Исфахане.

Президент США Дональд Трамп заявил, что все три объекта «полностью уничтожены», но глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн уточнил, что объекты получили серьезные повреждения, не подтверждая их полного уничтожения. 23 июня Иран в ответ запустил ракеты по американским военным базам на Ближнем Востоке.