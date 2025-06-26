Європейські розвідки вважають, що Іран зберіг більшу частину запасів збагаченого урану після ударів США. Про це пише Financial Times із посиланням на два джерела.

Деталі

За даними розвідки, 408 кг урану, збагаченого майже до збройового рівня, не зберігалися на заводі у Фордо під час атаки США 22 червня, а були розподілені між іншими об’єктами. Це спростовує заяву президента США Дональда Трампа про «знищення ядерної програми Ірану».

Європейські уряди очікують повного звіту про пошкодження об’єкта у Фордо, де, за попередніми даними, є значні руйнування, але не повне знищення.

Експерти зазначають, що збереження Іраном збагаченого урану та передових центрифуг на секретних об’єктах може дозволити Тегерану зберегти потенціал для створення ядерної зброї.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підтвердив серйозні збитки ядерній програмі Ірану, але назвав заяви про її повне знищення перебільшенням.

Фордо був ключовим об’єктом для збагачення урану до 60%. Загальний запас збагаченого урану Ірану перевищував 8400 кг, але більшість мала низький рівень збагачення.

Супутникові знімки Фордо після атак показують засипані входи до тунелів, сліди від бункерних бомб і пошкоджені дороги.

Троє поінформованих чиновників повідомили, що США не надали Європі детальних розвідданих про залишки ядерного потенціалу Ірану та не окреслили планів щодо відносин із Тегераном. ЄС чекає на нову дипломатичну ініціативу Вашингтона для розв’язання кризи.

Контекст

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по іранській ядерній, ракетній та військовій інфраструктурі. У відповідь Іран відмовився від переговорів із США щодо ядерної програми, запланованих на 15 червня, і ввечері того самого дня атакував Ізраїль балістичними ракетами, розпочавши обмін ударами.

У ніч на 22 червня США атакували три ядерні об’єкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Бомбардувальники B-2 скинули шість бомб GBU-57 на об’єкт у Фордо, дві – на Натанз, а підводний човен ВМС США випустив 30 ракет «Томагавк» по об’єктах у Натанзі та Ісфагані.

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі три об’єкти «повністю знищені», але голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн уточнив, що об’єкти зазнали серйозних пошкоджень, не підтверджуючи їх повного знищення. 23 червня Іран у відповідь запустив ракети по американських військових базах на Близькому Сході.