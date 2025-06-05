Президент США Дональд Трамп выразил восхищение спецоперацией «Паутина», проведенной украинскими спецслужбами, но выразил обеспокоенность тем, что она может осложнить его попытки достичь мира с Россией. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

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Трамп назвал атаку дронов на российские аэродромы «мощной» и «крутой» в разговоре с одним из доверенных лиц. «Довольно сильно», – отметил он.

Один из советников президента сравнил Украину с чихуахуа, а Россию – с большой собакой. «С точки зрения международной политики, это как чихуахуа, что наносит серьезный ущерб гораздо большей собаке», – объяснил советник.

В то же время Трамп отметил в разговорах с людьми, с которыми общался в последние дни, что эта операция может спровоцировать российского лидера Владимира Путина на серьезный ответ, сообщил другой анонимный источник.

«Мы стремимся к завершению этой войны и ее деэскалации. Если Путин разозлится в ответ, то да, у президента есть определенные опасения», – добавил еще один неназванный собеседник.

Контекст

1 июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию «Паутина», во время которой FPV-дроны атаковали 41 стратегический бомбардировщик российской армии на аэродромах «Дягилево» (Рязанская область), «Оленья» (Мурманская область), «Белая» (Иркутская область) и «Иваново» (Иваново).

Дроны доставлялись на территорию России в грузовиках, спрятанные под мобильными деревянными укрытиями. В нужный момент укрытия дистанционно открывались, давая возможность дронам атаковать самолеты А-50, Ту-95 и Ту-22М3, которые Россия использует для ударов по Украине. По данным OSINT-аналитика Криса Биггерса, на аэродроме «Белая» в Иркутской области были уничтожены или повреждены по меньшей мере шесть самолетов, а на аэродроме «Оленья» в Мурманской области – по меньшей мере три.

В результате операции «Паутина» поражено 34% стратегической авиации России на четырех аэродромах. По словам главы СБУ Василия Малюка, дроны уничтожили 41 самолет, включая А-50, Ту-95, Ту-22М3 и Ту-160, общей стоимостью свыше $7 млрд.