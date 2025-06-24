Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню і перемирʼя вже набуло чинності. Про це він написав у Truth Social. Трамп очікує, що оголошене ним припинення вогню триватиме «вічно». Доповнено. Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу підтвердив, що Ізраїль погодився на запропоноване США припинення вогню з Іраном.
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Ключові факти
- Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню
- Президент США заявив, що обидві сторони покладуть край тому, що він назвав «12-денною війною». Він привітав обидві сторони, сказавши, що обидві сторони можуть як багато виграти, але й багато втратити.
- «Ізраїль та Іран повністю погодилися, що буде повне і загальне припинення вогню», – написав Трамп.
- У наступному пості він повідомив, що режим припинення вогню набув чинності і застеріг від його порушення.
- Трамп заявив, що очікує, що оголошене ним припинення вогню між Ізраїлем та Іраном триватиме «вічно» У телефонному інтервʼю NBC News президент США додав, що не вірить, що Ізраїль та Іран «колись знову стрілятимуть один в одного».
- Очікується, що припинення вогню здійснюватиметься поетапно протягом наступних 24 годин.
- Дипломат, поінформований про переговори, повідомив NBC News, що Трамп і віце-президент Джей Ді Венс виступили посередниками в угоді за сприяння вищих керівників Катару, які передали Ірану пропозицію про припинення вогню. За словами високопосадовця Білого дому, Трамп зателефонував премʼєр-міністру Ізраїлю Біньямину Нетаньягу і прямо сказав йому: «Більше жодної війни, ніяких боїв. Іранці значно ослаблені».
- Високопоставлений представник Білого дому заявив, що Трамп переконав Нетаньягу погодитись на припинення вогню, а потім Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф дали зрозуміти іранцям, що Сполучені Штати хочуть припинення вогню і що іранці повинні погодитись на це.
- За словами чиновника, поетапне припинення вогню, в рамках якого Іран припинить вогонь на 12 годин, а потім Ізраїль зробить те саме ще на 12 годин, було ідеєю Трампа, щоб заспокоїти ізраїльські побоювання щодо того, що Іран не виконає своєї частини угоди.
- Державне телебачення Ірану підтвердило припинення вогню. «Успішна ракетна операція [Революційної] гвардії у відповідь на агресію США, поряд із зразковим опором і єдністю нашого дорогого народу, навʼязали ворогові припинення вогню», — йшлося у передачі, стверджуючи, що Трамп закликав до припинення бойових дій «у благаючій манері». Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше заявив у соціальних мережах, що Іран не продовжуватиме «військові відповіді», якщо Ізраїль припинить свої удари. Аббас сказав, що збройні сили Ірану «відповідали на будь-яку атаку противника до останньої хвилини», пише Financial Times.
- Доповнено. Ізраїль офіційно оголосив про припинення вогню з Іраном. Нетаньягу заявив, що Ізраїль досяг своєї мети «усунути іранську ядерну загрозу та загрозу балістичних ракет». Водночас країна відповість на будь-які порушення режиму припинення вогню, пише ClashReport.
Контекст
Заява Трампа пролунала після того, як Тегеран завдав ракетного удару по найбільшій американській авіабазі на Близькому Сході у відповідь на удар США по ядерних обʼєктах Ірану минулими вихідними.
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