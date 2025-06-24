Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню і перемирʼя вже набуло чинності. Про це він написав у Truth Social. Трамп очікує, що оголошене ним припинення вогню триватиме «вічно». Доповнено . Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу підтвердив, що Ізраїль погодився на запропоноване США припинення вогню з Іраном.

Ключові факти

Трамп заявив, що Ізраїль та Іран домовилися про припинення вогню

Президент США заявив, що обидві сторони покладуть край тому, що він назвав «12-денною війною». Він привітав обидві сторони, сказавши, що обидві сторони можуть як багато виграти, але й багато втратити.

«Ізраїль та Іран повністю погодилися, що буде повне і загальне припинення вогню», – написав Трамп.

У наступному пості він повідомив, що режим припинення вогню набув чинності і застеріг від його порушення.

Трамп заявив, що очікує, що оголошене ним припинення вогню між Ізраїлем та Іраном триватиме «вічно» У телефонному інтервʼю NBC News президент США додав, що не вірить, що Ізраїль та Іран «колись знову стрілятимуть один в одного».

Очікується, що припинення вогню здійснюватиметься поетапно протягом наступних 24 годин.

Дипломат, поінформований про переговори, повідомив NBC News, що Трамп і віце-президент Джей Ді Венс виступили посередниками в угоді за сприяння вищих керівників Катару, які передали Ірану пропозицію про припинення вогню. За словами високопосадовця Білого дому, Трамп зателефонував премʼєр-міністру Ізраїлю Біньямину Нетаньягу і прямо сказав йому: «Більше жодної війни, ніяких боїв. Іранці значно ослаблені».

Високопоставлений представник Білого дому заявив, що Трамп переконав Нетаньягу погодитись на припинення вогню, а потім Венс, держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф дали зрозуміти іранцям, що Сполучені Штати хочуть припинення вогню і що іранці повинні погодитись на це.

За словами чиновника, поетапне припинення вогню, в рамках якого Іран припинить вогонь на 12 годин, а потім Ізраїль зробить те саме ще на 12 годин, було ідеєю Трампа, щоб заспокоїти ізраїльські побоювання щодо того, що Іран не виконає своєї частини угоди.

Державне телебачення Ірану підтвердило припинення вогню. «Успішна ракетна операція [Революційної] гвардії у відповідь на агресію США, поряд із зразковим опором і єдністю нашого дорогого народу, навʼязали ворогові припинення вогню», — йшлося у передачі, стверджуючи, що Трамп закликав до припинення бойових дій «у благаючій манері». Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі раніше заявив у соціальних мережах, що Іран не продовжуватиме «військові відповіді», якщо Ізраїль припинить свої удари. Аббас сказав, що збройні сили Ірану «відповідали на будь-яку атаку противника до останньої хвилини», пише Financial Times.

Доповнено. Ізраїль офіційно оголосив про припинення вогню з Іраном. Нетаньягу заявив, що Ізраїль досяг своєї мети «усунути іранську ядерну загрозу та загрозу балістичних ракет». Водночас країна відповість на будь-які порушення режиму припинення вогню, пише ClashReport.

Контекст

Заява Трампа пролунала після того, як Тегеран завдав ракетного удару по найбільшій американській авіабазі на Близькому Сході у відповідь на удар США по ядерних обʼєктах Ірану минулими вихідними.

Президент подякував Ірану за попереднє повідомлення про ракети, націлені на авіабазу Аль-Удейд недалеко від Дохи. Постраждалих немає.

Ціни на нафту у вівторок, 24 червня, знову впали. Нафта марки Brent, міжнародний стандарт, впала на 2,5% до $69,68 за барель.