Третья по величине ІТ-компания в Украине GlobalLogic в 2024 году привлекла проекты для 1100 специалистов

Из-за нехватки коммерческих проектов у сервисных ІТ-компаний экспортные поступления от отрасли в 2023 году упали 8,4%, до $6,7 млрд, против 2022-го, когда этот показатель достиг рекордных $7,3 млрд.

За 11 месяцев 2024 г. третья самая крупная ІТ-компания в Украине GlobalLogic обеспечила новыми коммерческими проектами более 1100 сотрудников. Об этом старший вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский сообщил в интервью DOU.

Ключевые факты

В 2024-м GlobalLogic нашла новые проекты для 1115 человек, сказал DOU старший вице-президент по стратегии и технологиям GlobalLogic Андрей Яворский.

Но это происходило точечно, несколько инженеров здесь, несколько инженеров там. У нас есть healthcare-проекты, небольшие расширения в automotive, в финансах, – говорит Яворский. – Но такого, чтобы появился новый заказчик с проектом на 300 человек, нет».

На бенче в компании сейчас находятся 235 человек, добавил он.

Контекст

Сервисная GlobalLogic – компания группы Hitachi, которая создает IT-продукты на заказ.

До 2022 года наиболее активными в найме айтишников в Украине были сервисные компании. Доля их вакансий в 2021 году составила 61%, по данным рекрутингового сервиса Djinni. Из-за трудностей с привлечением клиентов в Украину этот показатель упал до 47% по состоянию на февраль 2024-го. Заработки IT-компаний также рекордно сократились. В 2023 году экспорт ІТ-услуг впервые за последнее десятилетие не вырос, сократившись на 8,5% – до $6,7 млрд.

58% украинских ІТ-компаний имели случаи расторжения контрактов с началом полномасштабного вторжения, говорится в исследовании IT Research Ukraine по состоянию на 2023 год. Из них еще 24% потеряли из-за этого более 41% дохода. Поскольку почти 93% украинских ІТ-компаний работают на внешний рынок, отрасль оказалась в сложной конкуренции с другими мировыми технохабами, сказал Forbes CEO Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский в июле 2024-го.

Выручка GlobalLogic (ООО «Глобаллоджик Украина») за первое полугодие 2024-го – 5,9 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Это почти на 1% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Годовая выручка украинского юрлица GlobalLogic в 2023-м уменьшилась на 1% – до 11,4 млрд грн.