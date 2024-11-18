Третя за величиною ІТ-компанія в Україні GlobalLogic у 2024 році залучила проєкти для 1100 фахівців

Через нестачу комерційних проєктів у сервісних ІТ-компаній експортні надходження від галузі у 2023 році впали 8,4%, до $6,7 млрд, проти 2022-го, коли цей показник досяг рекордних $7,3 млрд.

За 11 місяців 2024 року третя найбільша ІТ-компанія в Україні GlobalLogic забезпечила новими комерційними проєктами понад 1100 співробітників. Про це старший віцепрезидент зі стратегії та технологій GlobalLogic Андрій Яворський повідомив в інтервʼю DOU.

Ключові факти

У 2024-му GlobalLogic знайшла нові проєкти для 1115 людей, сказав DOU старший віцепрезидент зі стратегії та технологій GlobalLogic Андрій Яворський.

«Але це відбувалося точково, кілька інженерів тут, кілька інженерів там. У нас є healthcare-проєкти, невеликі розширення в automotive, у фінансах, – каже Яворський. – Але такого, щоб з’явився новий замовник з проєктом на 300 людей, немає».

На бенчі в компанії станом на зараз перебуває 235 людей, додав він.

Контекст

Сервісна GlobalLogic – компанія групи Hitachi, що створює IT-продукти на замовлення. В Україні з GlobalLogic співпрацюють трохи більше ніж 6000 спеціалістів, за даними DOU на липень 2024-го.

До 2022-го найбільш активними у наймі айтівців в Україні були сервісні компанії. Частка їхніх вакансій у 2021 році становила 61%, за даними рекрутингового сервісу Djinni. Через труднощі з залученням клієнтів в Україну цей показник упав до 47% станом на лютий 2024-го. Заробітки IT-компаній також рекордно скоротилися. У 2023 році експорт ІТ-послуг уперше за останнє десятиріччя не виріс, скоротившись на 8,5% – до $6,7 млрд.

58% українських ІТ-компаній мали випадки розірвання контрактів із початком повномасштабного вторгнення, йдеться в дослідженні IT Research Ukraine станом на 2023 рік. З них ще 24% втратили через це понад 41% доходу. Оскільки майже 93% українських ІТ-компаній працюють на зовнішній ринок, галузь опинилась у складній конкуренції з іншими світовими технохабами, говорив Forbes CEO Львівського ІТ Кластера Степан Веселовський у липні 2024-го.

Виторг GlobalLogic (ТОВ «Глобаллоджик Україна») за перше півріччя 2024-го – 5,9 млрд грн, свідчать дані YouControl. Це майже на 1% менше, ніж за аналогічний період 2023-го. Річний виторг української юрособи GlobalLogic у 2023-му зменшився на 1% – до 11,4 млрд грн.