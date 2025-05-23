Украинская авиакомпания SkyUp начинает регулярные полеты из Польши

Украинская авиакомпания SkyUp с 27 мая запускает новые прямые рейсы из Польши в Грецию, Кипр и Болгарию, расширяя возможности для поездок в европейские страны, сообщила пресс-служба компании.

Ключевые факты

Пассажиры смогут путешествовать из Варшавы и Катовице в Ираклион (о. Крит, Греция), Ларнаку (Кипр) и Бургас (Болгария).

Цены стартуют от €69 до €110 в одну сторону в зависимости от направления.

Компания отмечает, что аэропорты Варшавы и Катовице удобны для жителей западных областей Украины, таких как Львовская, Тернопольская, Ровенская, Хмельницкая и других. До аэропортов можно добраться автобусным или железнодорожным сообщением, а также автомобильным путем.

CEO SkyUp Airlines Дмитрий Сероухов заявил, что после успешного запуска рейсов из Молдовы авиаперевозчик продолжает укреплять присутствие в Европе и теперь начинает летать и из Польши. «Прямые рейсы в Грецию, Кипр и Болгарию – отличная возможность спланировать отпуск, встретиться с родными или отправиться в деловую поездку», – сообщил он.

Контекст

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году SkyUp начала развитие нового направления деятельности – выполнение рейсов для других авиакомпаний на условиях ACMI-контрактов. Среди авиаперевозчиков, с которыми уже сотрудничал SkyUp, – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines и FlyEgypt.

Летом 2023 года профильное издание ch-aviation включило SkyUp Airlines в двадцатку крупнейших поставщиков услуг ACMI в Европе.

В декабре 2023 года американское издание Business Insider назвало SkyUp крупнейшей украинской авиакомпанией.

Пережить военный шок помогла поддержка владельцев. По итогам 2022 года выручка авиакомпании сократилась почти втрое, до 2,76 млрд грн, а финансовые обязательства SkyUp выросли с 1,2 млрд грн до 2,77 млрд грн, свидетельствуют данные YouControl. Но в 2023 году SkyUp почти на 40% нарастила количество рейсов, а в мае запустила дочернюю компанию на Мальте. Как SkyUp удалось выжить, читайте в интервью с СЕО Дмитрием Сероуховым.

Начиная с апреля 2025 года SkyUp открывает регулярную полетную программу из Молдовы в популярные европейские направления, включая Францию, Португалию, Испанию, Кипр и Грецию.