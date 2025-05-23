Українська авіакомпанія SkyUp починає регулярні польоти з Польщі

Українська авіакомпанія SkyUp з 27 травня запускає нові прямі рейси з Польщі до Греції, Кіпру та Болгарії , розширюючи можливості для поїздок до європейських країн, повідомила пресслужба компанії.

Ключові факти

Пасажири зможуть подорожувати з Варшави та Катовіце до Іракліона (о. Крит, Греція), Ларнаки (Кіпр) та Бургаса (Болгарія).

Ціни стартують від €69 до €110 в один бік залежно від напрямку.

Компанія зазначає, що аеропорти Варшави та Катовіце зручно розташовані для мешканців західних областей України, таких як Львівська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька та інших. До аеропортів можна дістатися автобусним чи залізничним сполученням, а також автомобільним шляхом.

CEO SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов заявив, що після успішного запуску рейсів із Молдови авіаперевізник продовжує зміцнювати присутність в Європі – і тепер починає літати й з Польщі. «Прямі рейси до Греції, Кіпру та Болгарії – чудова можливість спланувати відпустку, зустрітись з рідними або вирушити у ділову поїздку», — повідомив він

Контекст

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочала розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Серед авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.

Влітку 2023 року профільне видання ch-aviation включило SkyUp Airlines до двадцятки найбільших постачальників послуг ACMI в Європі.

У грудні 2023-го американське видання Business Insider назвало SkyUp найбільшою українською авіакомпанією.

Пережити воєнний шок допомогла підтримка власників. За підсумками 2022 року виручка авіакомпанії скоротилася майже втричі – до 2,76 млрд грн, а фінансові зобовʼязання SkyUp зросли з 1,2 млрд грн до 2,77 млрд грн, свідчать дані YouControl. Та у 2023-му SkyUp майже на 40% наростила кількість рейсів, а в травні запустила дочірню компанію на Мальті. Як SkyUp вдалося вижити, читайте в інтерв’ю з СЕО Дмитром Сєроуховим.

Починаючи з квітня 2025 року SkyUp відкриває регулярну польотну програму з Молдови до популярних європейських напрямків, включаючи Францію, Португалію, Іспанію, Кіпр та Грецію.