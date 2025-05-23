Українська авіакомпанія SkyUp починає регулярні польоти з Польщі

Українська авіакомпанія SkyUp з 27 травня запускає нові прямі рейси з Польщі до Греції, Кіпру та Болгарії , розширюючи можливості для поїздок до європейських країн, повідомила пресслужба компанії.
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Ключові факти
- Пасажири зможуть подорожувати з Варшави та Катовіце до Іракліона (о. Крит, Греція), Ларнаки (Кіпр) та Бургаса (Болгарія).
- Ціни стартують від €69 до €110 в один бік залежно від напрямку.
- Компанія зазначає, що аеропорти Варшави та Катовіце зручно розташовані для мешканців західних областей України, таких як Львівська, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька та інших. До аеропортів можна дістатися автобусним чи залізничним сполученням, а також автомобільним шляхом.
- CEO SkyUp Airlines Дмитро Сєроухов заявив, що після успішного запуску рейсів із Молдови авіаперевізник продовжує зміцнювати присутність в Європі – і тепер починає літати й з Польщі. «Прямі рейси до Греції, Кіпру та Болгарії – чудова можливість спланувати відпустку, зустрітись з рідними або вирушити у ділову поїздку», — повідомив він
Контекст
Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочала розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Серед авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.
Влітку 2023 року профільне видання ch-aviation включило SkyUp Airlines до двадцятки найбільших постачальників послуг ACMI в Європі.
У грудні 2023-го американське видання Business Insider назвало SkyUp найбільшою українською авіакомпанією.
Пережити воєнний шок допомогла підтримка власників. За підсумками 2022 року виручка авіакомпанії скоротилася майже втричі – до 2,76 млрд грн, а фінансові зобовʼязання SkyUp зросли з 1,2 млрд грн до 2,77 млрд грн, свідчать дані YouControl. Та у 2023-му SkyUp майже на 40% наростила кількість рейсів, а в травні запустила дочірню компанію на Мальті. Як SkyUp вдалося вижити, читайте в інтерв’ю з СЕО Дмитром Сєроуховим.
Починаючи з квітня 2025 року SkyUp відкриває регулярну польотну програму з Молдови до популярних європейських напрямків, включаючи Францію, Португалію, Іспанію, Кіпр та Грецію.
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