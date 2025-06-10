Кабинет Министров в рамках реформы корпоративного управления внес изменения в устав НАК «Нафтогаз Украины» и положение о наблюдательном совете, сообщает пресс-служба компании. Изменения должны повысить эффективность управления, прозрачность и подотчетность компании в соответствии с международными практиками.

Ключевые факты

В рамках реформы корпоративного управления наблюдательный совет утверждает стратегический, инвестиционный и финансовый план компании, а также отчет о выполнении финансового плана. Совет представляет на утверждение Правительства приоритеты развития НАК «Нафтогаз Украины», которые отражаются в письме ожидания собственника.

К исключительной компетенции наблюдательного совета входят вопросы увольнения и назначения членов правления.

Правительство как акционер НАК «Нафтогаз Украины» не менее одного раза в три года проводит независимую оценку деятельности наблюдательного совета.

Последний раз независимая оценка деятельности наблюдательного совета компании была утверждена Кабинетом Министров в апреле 2025 года. Большинство членов наблюдательного совета составляют независимые члены.

По словам главы правления группы Сергея Корецкого, реформа корпоративного управления усиливает компанию, повышает эффективность и подотчетность ее работы в интересах собственника, которым является народ Украины.

«Внедрение четких правил, прозрачных процедур и надлежащего контроля позволяет Нафтогазу работать еще более эффективно. Это важный шаг к укреплению доверия со стороны граждан и международных партнеров», – отметил он.

Контекст

Чистая консолидированная прибыль группы «Нафтогаз» в 2024 году достигла 38 млрд грн, что превышает показатель 2023 года на 15 млрд грн, или на 64%. Валовая прибыль за 2024-й выросла до 89,1 млрд грн по сравнению с 48,5 млрд грн за 2023 год.

Операционная прибыль за 2024 год составляет 51,1 млрд грн, что почти на 13,3 млрд грн, или на 32%, больше аналогичного показателя за предыдущий период.

28 апреля наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» избрал Сергея Корецкого новым главой правления. Корецкий, являющийся главой правления «Укрнафты» и «Укртатнафты», вступит в должность с 14 мая. В то же время Роман Чумак, временно исполняющий обязанности главы правления, продолжит работу в должности директора финансовой группы.

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