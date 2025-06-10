Кабінет Міністрів у межах реформи корпоративного управління вніс зміни до статуту НАК «Нафтогаз України» та положення про наглядову раду, повідомляє пресслужба компанії. Зміни мають підвищити ефективність управління, прозорість і підзвітність компанії у відповідності до міжнародних практик.

Ключові факти

У межах реформи корпоративного управління наглядова рада затверджує стратегічний, інвестиційний та фінансовий плани компанії, а також звіт про виконання фінансового плану. Вона подає на затвердження Уряду пріоритети розвитку НАК «Нафтогаз України», які відображаються у листі очікування власника.

До виключної компетенції наглядової ради належать питання звільнення та призначення членів правління.

Уряд, як акціонер НАК «Нафтогаз України», не менше одного разу на три роки проводить незалежну оцінку діяльності наглядової ради.

Востаннє незалежна оцінка діяльності наглядової ради компанії була затверджена Кабінетом Міністрів у квітні 2025 року. Більшість членів наглядової ради складають незалежні члени.

За словами голови правління групи Сергія Корецького, реформа корпоративного управління посилює компанію, підвищує ефективність та підзвітність її роботи в інтересах власника, яким є народ України.

«Впровадження чітких правил, прозорих процедур і належного контролю дозволяє Нафтогазу працювати ще більш ефективно. Це важливий крок до зміцнення довіри з боку громадян і міжнародних партнерів», – зазначив він.

Контекст

Чистий консолідований прибуток групи «Нафтогаз» у 2024-му сягнув 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн, або на 64%. Валовий прибуток за 2024-й зріс до 89,1 млрд грн порівняно з 48,5 млрд грн за 2023 рік.

Операційний прибуток за 2024-й становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн, або на 32%, більше аналогічного показника за попередній період.

28 квітня наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління. Корецький, який наразі є головою правління «Укрнафти» і «Укртатнафти», обійме посаду з 14 травня. Водночас Роман Чумак, який тимчасово виконує обовʼязки голови правління, продовжить працювати на посаді директора фінансової групи.

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