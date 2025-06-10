Кабінет Міністрів у межах реформи корпоративного управління вніс зміни до статуту НАК «Нафтогаз України» та положення про наглядову раду, повідомляє пресслужба компанії. Зміни мають підвищити ефективність управління, прозорість і підзвітність компанії у відповідності до міжнародних практик.
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Ключові факти
- У межах реформи корпоративного управління наглядова рада затверджує стратегічний, інвестиційний та фінансовий плани компанії, а також звіт про виконання фінансового плану. Вона подає на затвердження Уряду пріоритети розвитку НАК «Нафтогаз України», які відображаються у листі очікування власника.
- До виключної компетенції наглядової ради належать питання звільнення та призначення членів правління.
- Уряд, як акціонер НАК «Нафтогаз України», не менше одного разу на три роки проводить незалежну оцінку діяльності наглядової ради.
- Востаннє незалежна оцінка діяльності наглядової ради компанії була затверджена Кабінетом Міністрів у квітні 2025 року. Більшість членів наглядової ради складають незалежні члени.
- За словами голови правління групи Сергія Корецького, реформа корпоративного управління посилює компанію, підвищує ефективність та підзвітність її роботи в інтересах власника, яким є народ України.
- «Впровадження чітких правил, прозорих процедур і належного контролю дозволяє Нафтогазу працювати ще більш ефективно. Це важливий крок до зміцнення довіри з боку громадян і міжнародних партнерів», – зазначив він.
Контекст
Чистий консолідований прибуток групи «Нафтогаз» у 2024-му сягнув 38 млрд грн, що перевищує показник 2023 року на 15 млрд грн, або на 64%. Валовий прибуток за 2024-й зріс до 89,1 млрд грн порівняно з 48,5 млрд грн за 2023 рік.
Операційний прибуток за 2024-й становить 51,1 млрд грн, що майже на 13,3 млрд грн, або на 32%, більше аналогічного показника за попередній період.
28 квітня наглядова рада НАК «Нафтогаз України» обрала Сергія Корецького новим головою правління. Корецький, який наразі є головою правління «Укрнафти» і «Укртатнафти», обійме посаду з 14 травня. Водночас Роман Чумак, який тимчасово виконує обовʼязки голови правління, продовжить працювати на посаді директора фінансової групи.
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