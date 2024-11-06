Игорь Мазепа объяснил, почему продает янтарный бизнес китайскому инвестору

Инвесткомпания Concorde Capital продала крупнейшего частного добытчика янтаря в Украине – компанию «Центр «Солнечное ремесло» – китайскому инвестору Рену Йонгпенгу и готовится полностью выйти из янтарного бизнеса, сообщил основатель и CEO Concorde Capital Иван Мазепа в эфире «Business Breakfast с Владимиром Федориным» 6 ноября.

Ключевые факты

«Мы действительно продали этот актив», – подтвердил Мазепа. Он объяснил это необходимостью сосредоточиться на более крупных проектах.

Concorde Capital также готовит к продаже свой другой крупный янтарный проект. «Это самый большой проект, он существенно больше, чем предыдущий карьер, который мы продали китайцам», – отметил Мазепа. По данным Forbes, речь может идти о компании «Солнечное ремесло», которая также добывает янтарь в Ровенской области.

Кроме янтарного, предприниматель планирует избавиться от ряда активов в гостиничном бизнесе. «Решил концентрироваться на вещах более существенных и материальных. Не распылять энергию», – объяснил он.

По словам Мазепы, из сделки удалось выйти в плюсе. Вместе с партнером Юрием Благодиром они инвестировали в «Центр «Солнечное ремесло» около $5 млн. «Поэтому вернули свои деньги и заработали два-три раза», – добавил он.

Контекст

В 2017 году Мазепа стал совладельцем компании «Центр «Солнечное ремесло», которую в 2007-м основала Галина Симха. До 2009 года она вложила в разведку месторождения 5,5 млн грн. В 2017-м для развития бизнеса предпринимательница решила привлечь инвестора. В течение пяти–шести лет компания планировала отработать участок возле пгт Владимирец Ровенской области, на котором залегает около 40 т янтаря. В мае 2021 года предприятие начало добычу.

Компания является крупнейшим частным добытчиком янтаря в Украине. В прошлом году «Центр «Солнечное ремесло» добыла 11 623,04 кг янтаря, уступив лишь КП «Волыньприродресурс» Волынского областного совета (14 667,27 кг), по данным профильного издания Nadra.info.

С 5 ноября 2024 года украинская компания Рена Йонгпенга «Люмос Плюс» стала единоличным владельцем ООО «Центр «Солнечное ремесло».

Со 2 ноября «Центр «Солнечное ремесло» возглавил директор «Люмос Плюс» Федор Горбань. Закрытие соглашения и обновление данных о конечном бенефициарном владельце ожидается в ближайшие дни, сообщил собеседник на рынке.

С прошлого года Мазепа и Благодир контролируют еще одну янтарную добывающую компанию с похожим названием – ООО «Солнечное ремесло» (ранее называлось ООО «Санкамян»). Третьим участником этого общества является гражданин Китая Ванг Чжикай.

По данным Госгеонедр, Украина занимает третье место в мире после Польши и России по разведанным запасам янтаря – около 1430,8 т. Большая часть залежей находится в Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областях. По данным Министерства экологии за 2015 год, ежегодно в Украине добывается около 120–300 т нелегального янтаря. Легальная добыча в 2019 году составила 2,8 т. Законная добыча – дело трудоемкое: нужно получить лицензию и необходимые разрешительные документы, согласовать бизнес-план в государственных ведомствах и инвестировать в добычу. В основном легальную добычу готовы потянуть государственные и коммунальные предприятия.