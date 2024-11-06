Ігор Мазепа пояснив, чому продає бурштиновий бізнес китайському інвестору

Інвесткомпанія Concorde Capital продала найбільшого приватного видобувача бурштину в Україні – компанію «Центр «Сонячне ремесло» – китайському інвестору Рену Йонгпенгу та готується повністю вийти із бурштинового бізнесу, повідомив засновник і CEO Concorde Capital Ігор Мазепа в етері «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» 6 листопада.
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Ключові факти
- «Ми дійсно продали цей актив», – підтвердив Мазепа. Він пояснив це потребою зосередитися на більших проєктах.
- Concorde Capital також готує до продажу свій інший великий бурштиновий проєкт. «Це найбільший проєкт, він суттєво більший, ніж попередній карʼєр, який ми продали китайцям», – зазначив Мазепа. За даними Forbes, може йтися про компанію «Сонячне ремесло», яка також видобуває бурштин у Рівненській області.
- Крім бурштинового, підприємець планує позбутися низки активів в готельному бізнесі. «Вирішив концентруватися на речах більш суттєвих і більш матеріальних. Не розпорошувати енергію», – пояснив він.
- За словами Мазепи, із угоди вдалося вийти в плюсі. Разом із партнером Юрієм Благодиром вони інвестували в «Центр «Сонячне ремесло» близько $5 млн. «Тому повернули свої гроші і заробили два–три рази», – додав він.
Контекст
У 2017-му Мазепа став співвласником компанії «Центр «Сонячне ремесло», яку в 2007-му заснувала Галина Симха. До 2009 року вона вклала в розвідку родовища 5,5 млн грн. У 2017-му для розвитку бізнесу підприємниця вирішила залучити інвестора. Протягом пʼяти–шести років компанія планувала відпрацювати ділянку біля смт Володимирець Рівненської області, на якій залягає близько 40 т бурштину. У травні 2021 року підприємство почало видобуток.
Компанія є найбільшим приватним видобувачем бурштину в Україні. Торік «Центр «Сонячне ремесло» видобула 11 623,04 кг бурштину, поступившись лише КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради (14 667,27 кг), за даними профільного видання Nadra.info.
З 5 листопада 2024 року українська компанія Рена Йонгпенга «Люмос Плюс» стала одноосібним власником ТОВ «Центр «Сонячне ремесло».
З 2 листопада «Центр «Сонячне ремесло» очолив директор «Люмос Плюс» Федір Горбань. Закриття угоди й оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями, повідомив виданню співрозмовник на ринку.
З минулого року Мазепа і Благодир контролюють ще одну бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою – ТОВ «Сонячне ремесло» (раніше називалося ТОВ «Санкамян»). Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай.
За даними Держгеонадр, Україна посідає третє місце у світі після Польщі та Росії за розвіданими запасами бурштину – близько 1430,8 т. Більша частина покладів знаходиться у Волинській, Рівненській, Житомирській і Київській областях. За даними Міністерства екології за 2015 рік, щороку в Україні видобувається близько 120–300 т нелегального бурштину. Легальний видобуток у 2019 році становив 2,8 т. Законний видобуток – справа трудомістка: потрібно отримати ліцензію і необхідні дозвільні документи, узгодити бізнес-план у державних відомствах та інвестувати у видобуток. В основному легальний видобуток готові потягнути державні та комунальні підприємства.
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