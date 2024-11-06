Ігор Мазепа пояснив, чому продає бурштиновий бізнес китайському інвестору

Інвесткомпанія Concorde Capital продала найбільшого приватного видобувача бурштину в Україні – компанію «Центр «Сонячне ремесло» – китайському інвестору Рену Йонгпенгу та готується повністю вийти із бурштинового бізнесу, повідомив засновник і CEO Concorde Capital Ігор Мазепа в етері «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» 6 листопада.

Ключові факти

«Ми дійсно продали цей актив», – підтвердив Мазепа. Він пояснив це потребою зосередитися на більших проєктах.

Concorde Capital також готує до продажу свій інший великий бурштиновий проєкт. «Це найбільший проєкт, він суттєво більший, ніж попередній карʼєр, який ми продали китайцям», – зазначив Мазепа. За даними Forbes, може йтися про компанію «Сонячне ремесло», яка також видобуває бурштин у Рівненській області.

Крім бурштинового, підприємець планує позбутися низки активів в готельному бізнесі. «Вирішив концентруватися на речах більш суттєвих і більш матеріальних. Не розпорошувати енергію», – пояснив він.

За словами Мазепи, із угоди вдалося вийти в плюсі. Разом із партнером Юрієм Благодиром вони інвестували в «Центр «Сонячне ремесло» близько $5 млн. «Тому повернули свої гроші і заробили два–три рази», – додав він.

Контекст

У 2017-му Мазепа став співвласником компанії «Центр «Сонячне ремесло», яку в 2007-му заснувала Галина Симха. До 2009 року вона вклала в розвідку родовища 5,5 млн грн. У 2017-му для розвитку бізнесу підприємниця вирішила залучити інвестора. Протягом пʼяти–шести років компанія планувала відпрацювати ділянку біля смт Володимирець Рівненської області, на якій залягає близько 40 т бурштину. У травні 2021 року підприємство почало видобуток.

Компанія є найбільшим приватним видобувачем бурштину в Україні. Торік «Центр «Сонячне ремесло» видобула 11 623,04 кг бурштину, поступившись лише КП «Волиньприродресурс» Волинської обласної ради (14 667,27 кг), за даними профільного видання Nadra.info.

З 5 листопада 2024 року українська компанія Рена Йонгпенга «Люмос Плюс» стала одноосібним власником ТОВ «Центр «Сонячне ремесло».

З 2 листопада «Центр «Сонячне ремесло» очолив директор «Люмос Плюс» Федір Горбань. Закриття угоди й оновлення даних про кінцевого бенефіціарного власника очікується найближчими днями, повідомив виданню співрозмовник на ринку.

З минулого року Мазепа і Благодир контролюють ще одну бурштиновидобувну компанію зі схожою назвою – ТОВ «Сонячне ремесло» (раніше називалося ТОВ «Санкамян»). Третім учасником цього товариства є громадянин Китаю Ванг Чжикай.

За даними Держгеонадр, Україна посідає третє місце у світі після Польщі та Росії за розвіданими запасами бурштину – близько 1430,8 т. Більша частина покладів знаходиться у Волинській, Рівненській, Житомирській і Київській областях. За даними Міністерства екології за 2015 рік, щороку в Україні видобувається близько 120–300 т нелегального бурштину. Легальний видобуток у 2019 році становив 2,8 т. Законний видобуток – справа трудомістка: потрібно отримати ліцензію і необхідні дозвільні документи, узгодити бізнес-план у державних відомствах та інвестувати у видобуток. В основному легальний видобуток готові потягнути державні та комунальні підприємства.