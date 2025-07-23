Президент Володимир Зеленський запропонує Верховній Раді законопроєкт, який гарантуватиме незалежність антикорупційних інституцій. Про це голова держави сказав 23 липня у вечірньому зверненні.

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Зеленський анонсував підготовку президентського законопроєкту, який має посилити правопорядок і «гарантувати незалежність антикорупційних інституцій».

За його словами, ініціатива стане відповіддю на запити суспільства та виклики, озвучені під час серії нарад із СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР і Генпрокурором.

«І не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність органів правопорядку, і – дуже важливо – всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. І дуже очікую від самої нашої групи керівників правоохоронних та антикорупційних органів, від Генерального прокурора України пропозицій тих норм, які мають спрацювати. Це буде президентський законопроєкт, і ми реалізуємо це в рамках нашої стратегії трансформації держави», – заявив президент.

Контекст

Раніше сьогодні Зеленський повідомив, що провів зустріч з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів на тлі резонансу навколо закону, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Він повідомив, що за два тижні має зʼявитися «спільний план дій», що передбачає адміністративні й законодавчі рішення, «які дозволять зміцнити роботу кожної інституції, вирішити наявні суперечності, зняти загрози». «Всі працюватимуть разом, на політичному рівні підтримаємо», – наголосив президент.

Після цього керівники НАБУ і САП заявили, що ухвалені Верховною Радою зміни до законодавства суттєво обмежили незалежність обох інституцій. Вони закликають до законодавчих кроків для повернення скасованих гарантій.

22 липня Верховна Рада 263 голосами ухвалила закон, який вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо досудового розслідування зникнення осіб безвісти за особливих обставин під час воєнного стану. Цей закон обмежує незалежність НАБУ та САП. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав закон і його опублікували в «Голосі Україніʼ. Він набув чинності 23 липня.

Низка політиків, громадських діячів та представники ЄС розкритикували закон. Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала ухвалення закону «серйозним кроком назад» і наголосила, що незалежність НАБУ та САП є ключовою для євроінтеграції України.

Ухвалення законопроєкту викликало резонанс у суспільстві. Ввечері 22 липня у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, Тернополі відбулися акції протесту. Зокрема, у центі столиці на акцію зібралися кілька тисяч протестувальників. Учасники скандували: «Вето на закон», «Ганьба», «Руки геть від НАБУ», «Поверніть Європу».