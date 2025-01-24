Формула свободы. Как свобода «к чему-то», а не «от чего-то» формирует здоровые общества? Тезисы из выступления историка Тимоти Снайдера на ВЭФ 2025

В коротком выступлении на ВЭФ профессор Йельского университета Тимоти Снайдер рассказывал о ценности, формах свободы и роли институтов в обществе. Речь историка во многом построена на тезисах из его книги «О свободе», изданной в 2024 году. Forbes Ukraine излагает главное из выступления.

На ежегодных встречах, в том числе на Всемирном экономическом форуме, постоянно возникают вопросы «как?».

Как быть более эффективным? Как лучше взаимодействовать? Как решать проблемы?

Многие проблемы цивилизации связаны с постоянным стремлением к «как?», не зная цели. Но вопрос «как?» бессмыслен без ответа на вопрос «почему?».

Что такое свобода и почему она невозможна без общества?

Свобода – это важнейшая ценность, поскольку она является состоянием, при котором можно реализовать все остальные ценности, между которыми существуют противоречия.

К примеру, быть верным и честным одновременно трудно. Можно быть милосердным, но это всегда предполагает определенную непоследовательность. Свобода должна быть положительной, во имя чего-то, а не против чего-нибудь.

Ценности реальны во взаимодействии с миром. Часто люди избегают разговоров о ценностях. Когда кто-то выражает сильную ценностную позицию, он выигрывает в политике.

Существует много ценностей, конфликтующих друг с другом. Если свобода – это важная ценность, то какова роль правительства в этом вопросе? Правительство должно создавать условия для свободы людей.

Есть два подхода к свободе: «свобода к чему-то» и «свобода от чего-то». Свобода к чему-то – возможность стать собой, а свобода от чего-то – это ловушка.

Будьте свободны от притеснений, они ограничивают человека. Преодолев их, человеку нужно образование, чтобы стать свободным.

Если думать о свободе от притеснений, то кажется, что единственной проблемой для достижения свободы является правительство. И такая позиция действительно приводит к ослаблению правительства и повышению власти олигархов.

Когда свобода воспринимается только как «свобода от чего-либо», это может привести к переходу от либерализма к фашизму.

Свобода не только позитивна политически. Она также требует взаимодействия между людьми. Эмпатия становится важной для понимания других и собственного развития. Без эмпатии невозможно увидеть других людей как человеческих существ.

Формы свободы и ответственность правительства

Есть пять форм свободы.

Суверенитет. Свобода начинается с детства, развитие ребенка является основой формирования свободной личности.

Непредсказуемость. Свобода означает возможность быть непредсказуемым в своих действиях и выборах.

Мобильность. Физическая способность перемещаться и исследовать мир является ключевой составляющей свободы.

Фактичность. Жизнь в мире правды необходима для обеспечения сотрудничества.

Солидарность. Свобода имеет смысл только в контексте общества.

Свободу нельзя трактовать как «кто-то против кого-то». Она имеет смысл только тогда, когда все вместе работают над ее реализацией.

Важно осмысливать вопросы свободы, вместо того чтобы принимать поверхностные решения. PowerPoint – это не инструмент для мышления. Это инструмент для представления того, что уже известно.

Как будет жить мир в 2025 году? О главном с ВЭФ 2025 читайте в материалах по ссылкам: первый, второй та третий день дискуссий.