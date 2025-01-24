Формула свободи. Як свобода «до чогось», а не «від чогось» формує здорові суспільства? Тези з виступу історика Тімоті Снайдера на ВЕФ 2025

У короткому виступі на ВЕФ професор Єльського університету Тімоті Снайдер розповідав про цінність, форми свободи та роль інституцій у суспільстві. Промова історика великою мірою побудована на тезах з його книги «Про свободу», що вийшла друком 2024 року. Forbes Ukraine переказує головне з виступу.

На щорічних зустрічах, зокрема і на Всесвітньому економічному форумі, постійно виникають питання «як?».

Як бути більш ефективними? Як краще взаємодіяти? Як розвʼязувати проблеми?

Багато проблем цивілізації пов’язані з постійним прагненням до відповідей на «як?», не знаючи мети. Але питання «як?» є безглуздим без відповіді на питання «чому?». Поясню на прикладі поняття свободи.

Що таке свобода та чому вона неможлива без суспільства?

Свобода – це найважливіша цінність, оскільки вона є станом, у якому можна реалізувати всі інші цінності, між якими існують суперечності.

Наприклад, бути вірним і чесним одночасно важко. Можна бути милосердним, але це завжди передбачає певну непослідовність. Свобода має бути позитивною, в ім’я чогось, а не проти чогось.

Цінності реальні у взаємодії зі світом. Часто люди уникають розмов про цінності. Коли хтось висловлює сильну ціннісну позицію, він виграє в політиці.

Існує багато цінностей, які конфліктують одна з одною. Якщо свобода – це важлива цінність, то яка роль уряду у цьому питанні? Уряд має створювати умови для свободи людей.

Є два підходи до свободи: «свобода до чогось» та «свобода від чогось». Свобода до чогось – це можливість стати собою, а свобода від чогось – це пастка.

Будьте вільні від утисків, вони обмежують людину. Подолавши їх, людині потрібна освіта, щоб стати вільною.

Якщо думати лише про свободу від утисків, то здається, що єдиною проблемою для досягнення свободи є уряд. І така позиція насправді призводить до ослаблення уряду і підвищення влади олігархів.

Коли свобода сприймається лише як «свобода від чогось», це може призвести до переходу від лібералізму до фашизму.

Свобода не лише позитивна політично. Вона також вимагає взаємодії між людьми. Емпатія стає важливою для розуміння інших і для власного розвитку. Без емпатії неможливо побачити інших людей як людських істот.

Форми свободи та відповідальність уряду

Існує п’ять форм свободи.

Суверенітет. Свобода починається з дитинства, розвиток дитини є основою для формування вільної особистості.

Непередбачуваність. Свобода означає можливість бути непередбачуваним у своїх діях і виборах.

Мобільність. Фізична здатність переміщатися та досліджувати світ є ключовим складником свободи.

Фактичність. Життя у світі правди необхідне для забезпечення співпраці.

Солідарність. Свобода має сенс лише в контексті спільноти.

Свободу не можна трактувати як «хтось проти когось». Вона має сенс лише тоді, коли всі разом працюють над її реалізацією. Уряд має працювати для створення умов свободи.

Важливо осмислювати питання свободи замість того, щоб приймати поверхневі рішення. PowerPoint – це не інструмент для мислення. Це інструмент для презентації того, що вже відомо.

Як житиме світ у 2025 році? Про головне з ВЕФ 2025 читайте в матеріалах за лінками: перший, другий, третій та четвертий день дискусій.