Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

«Комісії Amazon — 37% вартості товару». Продавці на маркетплейсах спрощують роботу відправляючи товари через фулфілмент. Кому підходить така модель?

Ірина Безкоровайна
Ірина Безкоровайна
Forbes

5 хв читання

Логістика на маркетплейсах /Getty Images

Які логістичні моделі обирають підприємці на маркетплейсах і скільки їм це коштує Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

08:10 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 08:10

Довірити логістику маркетплейсу, фулфілмент-партнеру чи залишити за собою? Які моделі обирають українські підприємці, працюючи на маркетплейсах та у скільки їм це обходиться?

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

Володимир Григорі для продажу переносок для тварин на Amazon обрав найпростішу для новачка модель, де всю логістику бере на себе маркетплейс. Але за зручність доводиться платити комісіями і зниженою маржинальністю. Тетяна Сосницька – навпаки: для майже половини асортименту магазину на Etsy використовує FBM, зберігаючи товар на складі партнера у США. Маржинальність її бізнесу у 2–3 рази вища. 

Яку модель обрати та як вона вплине на прибуток?

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні