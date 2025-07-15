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Довірити логістику маркетплейсу, фулфілмент-партнеру чи залишити за собою? Які моделі обирають українські підприємці, працюючи на маркетплейсах та у скільки їм це обходиться?
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Володимир Григорі для продажу переносок для тварин на Amazon обрав найпростішу для новачка модель, де всю логістику бере на себе маркетплейс. Але за зручність доводиться платити комісіями і зниженою маржинальністю. Тетяна Сосницька – навпаки: для майже половини асортименту магазину на Etsy використовує FBM, зберігаючи товар на складі партнера у США. Маржинальність її бізнесу у 2–3 рази вища.
Яку модель обрати та як вона вплине на прибуток?
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