Довірити логістику маркетплейсу, фулфілмент-партнеру чи залишити за собою? Які моделі обирають українські підприємці, працюючи на маркетплейсах та у скільки їм це обходиться?

Володимир Григорі для продажу переносок для тварин на Amazon обрав найпростішу для новачка модель, де всю логістику бере на себе маркетплейс. Але за зручність доводиться платити комісіями і зниженою маржинальністю. Тетяна Сосницька – навпаки: для майже половини асортименту магазину на Etsy використовує FBM, зберігаючи товар на складі партнера у США. Маржинальність її бізнесу у 2–3 рази вища.

Яку модель обрати та як вона вплине на прибуток?