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Елакс /надано пресслужбою
Категорія
Свій бізнес
Дата

Forbes Digital

Втратили цех, пережили релокацію і збільшили виторг на 71%. Як нішевий бізнес «Елакс» з Next250 виріс до понад 330 млн грн за два роки вторгнення? 

Віталій Голіч
Віталій Голіч
Forbes

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Виробництво компанії «Елакс» Фото надано пресслужбою

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Харківська «Елакс» 30 років допомагала найбільшим українським компаніям автоматизувати виробництво. У 2022-му їй довелось будувати новий завод на Рівненщині, де обмаль інженерів. Як команда змогла повернутись у великі проєкти?

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Вирішив збирати команду до купи і повертатись до роботи, пригадує співзасновник і СЕО Елакс Дмитро Кольчік середину березня 2022-го. Більшість із 120 працівників роз’їхалися з Харкова або пішли захищати місто, в приміщення на 6 000 кв м влучили російські снаряди. «Отримали збитки на $1 млн – це виробництво, офіси, склади та лабораторії електротехніки», – каже підприємець.

До вторгнення «Елакс» підводив на промислові підприємства струм та автоматизацію – системи з датчиків, які дозволяють комп’ютеру керувати обладнанням. Виторг 2021 року – 197 млн грн, за даними YouControl. Компанія виконувала замовлення для Метінвест, Інтерпайп, Kernel та Nestle, вказано в портфоліо на її сайті. 

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