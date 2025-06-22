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Понад чотири роки агрохолдинг МХП поглиблено вивчає характер, мотивацію і ціннісні орієнтири потенційних та чинних співробітників. Як це сприяє пошуку і розвитку результативних талантів?
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