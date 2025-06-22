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Альпніністи й скелелази. Анастасія Громова за допомогою тестування Hogan визначає, які люди найкраще підходять МХП. Як це впливає на роботу компанії?

Роман Бондар
Роман Бондар
Контриб’ютор Forbes
Катерина Шаповал /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Катерина Шаповал
Forbes

5 хв читання

Робота в МХП: як компанія шукає ефективних працівників /пресслужба МХП

«Один із елементів візії МХП: ми — це місце для мотивованих, задоволених своєю роботою та щасливих співробітників», – директорка департаменту стратегії та методології управління персоналом МХП Анастасія Громова, 34. Фото пресслужба МХП

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Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

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