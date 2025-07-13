Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Лідерство
Дата

Forbes Digital

Сповільнитися, щоб прискоритися. Чим бізнес-лідерам можуть бути корисні навички мікропауз? Розповідає співзасновник U‐Integral Вітаутас Бучюнас

Вітаутас Бучюнас
Контриб’ютор Forbes

3 хв читання

Вітаутас Бучюнас /з особистого архіву

Вітаутас Бучюнас, співзасновник U‐Integral. Фото з особистого архіву

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

04:37 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 04:37

Співзасновник, керівний партнер компанії U‐Integral Вітаутас Бучюнас визначає, що є найважливішою метою‐навичкою лідера на наступні 10 років

Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.

З іронією спостерігаю за списками «найважливіших лідерських навичок», що зʼявляються у різноманітних джерелах. У таких списках завжди знайдеться щось про стратегічне і критичне мислення, емоційний інтелект, адаптивність, ефективні комунікації, делегування, вміння слухати і надихати команду. Якщо додати специфіку України та моменту, то акценти зміщуються до невизначеності, високих ризиків, перманентного стресу та хаосу.

Попри теоретичну цінність, ці списки викликають запитання: чого важливого у них не вистачає? Що є ґрунтом, на якому можуть проростати і проявлятися всі ці лідерські навички? І чи можна назвати одну мета‐навичку, яка уможливлює всі інші?

Контриб'ютори співпрацюють із Forbes на позаштатній основі. Їхні тексти відображають особисту точку зору. У вас інша думка? Пишіть нашій редакторці Тетяні Павлушенко – [email protected]

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Третій випуск 2025 року вже у продажу
Третій випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні