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Співзасновник, керівний партнер компанії U‐Integral Вітаутас Бучюнас визначає, що є найважливішою метою‐навичкою лідера на наступні 10 років
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З іронією спостерігаю за списками «найважливіших лідерських навичок», що зʼявляються у різноманітних джерелах. У таких списках завжди знайдеться щось про стратегічне і критичне мислення, емоційний інтелект, адаптивність, ефективні комунікації, делегування, вміння слухати і надихати команду. Якщо додати специфіку України та моменту, то акценти зміщуються до невизначеності, високих ризиків, перманентного стресу та хаосу.
Попри теоретичну цінність, ці списки викликають запитання: чого важливого у них не вистачає? Що є ґрунтом, на якому можуть проростати і проявлятися всі ці лідерські навички? І чи можна назвати одну мета‐навичку, яка уможливлює всі інші?
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