Акції Philips обвалилися на 17% після погіршення прогнозу продажів і слабкий попит у Китаї

Акції нідерландського виробника споживчих товарів та медичного обладнання Royal Philips NV впали найсильніше за 26 років після того, як він знизив прогноз річного зростання продажів через слабкий попит у Китаї, пише Bloomberg. Акції впали на 17,1% в Амстердамі, що стало найрізкішим внутрішньоденним падінням з вересня 1998 року.
Philips є однією з глобальних компаній, які попереджають про погіршення стану китайської економіки, попри зусилля Пекіна.
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Ключові факти
- Philips очікує, що продажі зростуть на 1,5% в 2024 році, що нижче попереднього прогнозу на 5%. Надходження замовлень скоротилося на 2% у третьому кварталі через спад у Китаї.
- Компанія заявила, що постраждала через зниження споживчої довіри в Китаї і продовження державної антикорупційної кампанії, яка призвела до скорочення замовлень у китайських лікарнях.
- Акції Philips впали на 17,1% в Амстердамі, що стало різким внутрішньоденним падінням з вересня 1998 року.
- Невизначеність у Китаї збережеться у «наступні кілька кварталів», заявив генеральний директор Рой Якобс.
- Уповільнення у третьому кварталі було найбільш помітним у сегменті товарів для здоровʼя, де продажі Philips впали на 5% через двозначний спад у Китаї.
- Підрозділ, який продає медичні прилади лікарням (діагностика та лікування), зафіксував зниження продажів на 1%, при цьому за межами Китаю спостерігалося «стійке зростання», йдеться у повідомленні.
Контекст
Philips продає широкий спектр продукції – від зубних щіток до медичних систем. Її основним конкурентом є General Electric і Siemens Healthineers.
Компанія стверджує, що майже третину своїх продажів вона отримує з регіонів зростання, включаючи Китай.
Виробник намагається повернути довіру акціонерів та споживачів після врегулювання претензій США, повʼязаних із несправними пристроями для лікування апное уві сні.
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