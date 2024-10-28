Акції Philips обвалилися на 17% після погіршення прогнозу продажів і слабкий попит у Китаї

Акції нідерландського виробника споживчих товарів та медичного обладнання Royal Philips NV впали найсильніше за 26 років після того, як він знизив прогноз річного зростання продажів через слабкий попит у Китаї, пише Bloomberg. Акції впали на 17,1% в Амстердамі, що стало найрізкішим внутрішньоденним падінням з вересня 1998 року.

Philips є однією з глобальних компаній, які попереджають про погіршення стану китайської економіки, попри зусилля Пекіна.