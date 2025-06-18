Американська компанія Anduril Industries і німецька Rheinmetall оголосили про стратегічне партнерство для спільної розробки та виробництва автономних повітряних систем у Європі. Про це йдеться у повідомленні компаній від 18 червня.
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Деталі
- Партнери планують організувати в Європі виробництво американських дронів Barracuda та Fury, а також твердопаливних ракетних двигунів, залучаючи європейських постачальників.
- Barracuda – це лінійка недорогих крилатих ракет із різним бойовим навантаженням і дальністю дії, причому модель Barracuda-M оптимізована для масового виробництва, що допомагає вирішити проблему дефіциту високоточних боєприпасів для США та їхніх союзників.
- Ці ракети потребують менше деталей і інструментів, можуть виготовлятися комерційними підрядниками та коштують приблизно на 30% дешевше порівняно з аналогами.
- Fury – це багатоцільовий автономний бойовий літак високої продуктивності, здатний виконувати складні місії та працювати разом із пілотованими винищувачами.
- Обидві системи використовують програмне забезпечення Lattice на базі штучного інтелекту від Anduril.
- Співпраця спрямована на створення нового озброєння, яке можна швидко виробляти у великих обсягах, широко розгортати та адаптувати до потреб європейських збройних сил, забезпечуючи технологічний суверенітет і зменшуючи залежність від одного постачальника.
Контекст
Anduril Industries – це американська приватна компанія, яка спеціалізується на передових оборонних технологіях. Вона була заснована у 2017 році Палмером Лакі, одним із творців шолома віртуальної реальності Oculus, разом із кількома колишніми співробітниками Palantir і аналітиками з урядового сектору. Штаб-квартира компанії розташована у Коста-Меса, штат Каліфорнія. Станом на 2024 рік у компанії працює понад 3 500 людей.
Anduril розробляє широкий спектр систем для армії, прикордонної служби та флоту, поєднуючи штучний інтелект, робототехніку, автономні системи й бойові дрони. Основним продуктом компанії є програмна платформа Lattice OS – операційна система, яка обʼєднує в реальному часі дані з різних сенсорів, дронів і камер для виявлення цілей, планування бойових дій і автоматичного керування бойовими системами.
Серед технічних рішень компанії – ударні та розвідувальні безпілотники (Barracuda, Fury, Bolt), системи радіоелектронної боротьби Pulsar, а також автономні підводні апарати Copperhead і Ghost Shark. У партнерстві з Microsoft Anduril також бере участь у розробці AR-шоломів IVAS для армії США.
У 2024 році її річний дохід перевищив $1 млрд. У червні 2025 року Anduril залучила $2,5 млрд інвестицій, що підняло її ринкову оцінку до $30,5 млрд. Залучені кошти компанія спрямовує на розширення виробництва. Зокрема, у штаті Огайо будується великий завод під назвою Arsenal‑1 вартістю до $1 млрд, де планують створити 4 000 робочих місць. Крім того, компанія інвестує у виробництво підводних дронів у Род-Айленді та ракетних двигунів для систем HIMARS у Міссісіпі.
Anduril активно співпрацює з Міністерством оборони США, прикордонною службою, а також з оборонними відомствами Австралії та Великої Британії.
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