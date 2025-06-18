Американська компанія Anduril Industries і німецька Rheinmetall оголосили про стратегічне партнерство для спільної розробки та виробництва автономних повітряних систем у Європі. Про це йдеться у повідомленні компаній від 18 червня.

Деталі

Партнери планують організувати в Європі виробництво американських дронів Barracuda та Fury, а також твердопаливних ракетних двигунів, залучаючи європейських постачальників.

Barracuda – це лінійка недорогих крилатих ракет із різним бойовим навантаженням і дальністю дії, причому модель Barracuda-M оптимізована для масового виробництва, що допомагає вирішити проблему дефіциту високоточних боєприпасів для США та їхніх союзників.

Ці ракети потребують менше деталей і інструментів, можуть виготовлятися комерційними підрядниками та коштують приблизно на 30% дешевше порівняно з аналогами.

Fury – це багатоцільовий автономний бойовий літак високої продуктивності, здатний виконувати складні місії та працювати разом із пілотованими винищувачами.

Обидві системи використовують програмне забезпечення Lattice на базі штучного інтелекту від Anduril.

Співпраця спрямована на створення нового озброєння, яке можна швидко виробляти у великих обсягах, широко розгортати та адаптувати до потреб європейських збройних сил, забезпечуючи технологічний суверенітет і зменшуючи залежність від одного постачальника.

Контекст

Anduril Industries – це американська приватна компанія, яка спеціалізується на передових оборонних технологіях. Вона була заснована у 2017 році Палмером Лакі, одним із творців шолома віртуальної реальності Oculus, разом із кількома колишніми співробітниками Palantir і аналітиками з урядового сектору. Штаб-квартира компанії розташована у Коста-Меса, штат Каліфорнія. Станом на 2024 рік у компанії працює понад 3 500 людей.

Anduril розробляє широкий спектр систем для армії, прикордонної служби та флоту, поєднуючи штучний інтелект, робототехніку, автономні системи й бойові дрони. Основним продуктом компанії є програмна платформа Lattice OS – операційна система, яка обʼєднує в реальному часі дані з різних сенсорів, дронів і камер для виявлення цілей, планування бойових дій і автоматичного керування бойовими системами.

Серед технічних рішень компанії – ударні та розвідувальні безпілотники (Barracuda, Fury, Bolt), системи радіоелектронної боротьби Pulsar, а також автономні підводні апарати Copperhead і Ghost Shark. У партнерстві з Microsoft Anduril також бере участь у розробці AR-шоломів IVAS для армії США.

У 2024 році її річний дохід перевищив $1 млрд. У червні 2025 року Anduril залучила $2,5 млрд інвестицій, що підняло її ринкову оцінку до $30,5 млрд. Залучені кошти компанія спрямовує на розширення виробництва. Зокрема, у штаті Огайо будується великий завод під назвою Arsenal‑1 вартістю до $1 млрд, де планують створити 4 000 робочих місць. Крім того, компанія інвестує у виробництво підводних дронів у Род-Айленді та ракетних двигунів для систем HIMARS у Міссісіпі.

Anduril активно співпрацює з Міністерством оборони США, прикордонною службою, а також з оборонними відомствами Австралії та Великої Британії.