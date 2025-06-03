Антимонопольний комітет України (АМКУ) порушив справу проти двох найбільших виробників курячих яєць – груп компаній «Авангард» та Ovostar Union – через підозри в антиконкурентних діях, пов’язаних із необґрунтованим підвищенням цін на яйця, повідомила пресслужба АМКУ.
Деталі
- У жовтні 2024 року АМКУ розпочав розслідування причин зростання цін на курячі яйця, а в квітні 2025 року видав рекомендації десятьом найбільшим виробникам і продавцям яєць щодо дотримання конкурентного законодавства.
- Під час аналізу регулятор виявив у діяльності «Авангарду» та Ovostar Union ознаки порушення конкуренції, повідомили у АМКУ. Ці компанії, будучи провідними виробниками яєць у шкаралупі, значно впливають на ринок.
- АМКУ наголосив на важливості птахівничої продукції для забезпечення населення якісними дієтичними продуктами та заявив, що продовжить стежити за дотриманням конкуренційного законодавства на цьому ринку.
Контекст
Щорічне споживання курячих яєць в Україні становить 11,5-12 млрд штук, із яких половина припадає на промислове виробництво, а половина – на домашні господарства.
Лідерами промислового виробництва є група «Авангард» Олега Бахматюка (ТМ «Квочка»), Ovostar Union Боріса Бєлікова та Віталія Вересенка (ТМ «Ясенсвіт») та Inter Edinstvo Богдана Єсіпова і Юрія Шевченка (ТМ «Це – Яйце!»), які разом контролюють близько 60% ринку.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.