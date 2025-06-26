Австралія розширила санкції проти Росії, додавши до списку 37 фізичних осіб та сім компаній. Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Австралії від 26 червня.

Деталі

До санкційного списку увійшли члени рад директорів «Совкомфлоту», «Газпром нафти», Газпромбанку, а також голова Татарстану Рустам Мінніханов і генеральний директор «РусГідро» Віктор Хмарін.

Крім того, санкції торкнулися співака Shaman (Ярослава Дронова), спортсменки і телеведучої Марії Кисельової, засновника проєкту Life та гендиректора видавничого дому News Media Арама Габрелянова, актора В’ячеслава Манучарова, заступника гендиректора Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Антона Златопольського, а також гендиректора АНО «Інститут розвитку інтернету» Олексія Гореславського.

Серед юридичних осіб, що потрапили під санкції, – страхова компанія «Согласіє», АТ «Мікрон», виробник процесорів «Байкал електронікс», ТОВ «Мінатек», фонд правового захисту «Правфонд» та інші.

Контекст

Наразі Австралія запровадила понад 1 400 санкцій проти Росії через її агресію проти України. Раніше країна ввела обмеження проти російських олігархів Віктора Вексельберга та Олега Дерипаски, а також 11 російських банків. Крім того, Австралія заборонила експортувати до Росії глинозем та алюмінієву руду.

Санкції торкнулися 20% акцій компанії «РУСАЛ», що належить Олегу Дерипасці. Ця компанія є одним із найбільших світових виробників первинного алюмінію та глинозему, з річною потужністю заводів у 4,3 млн тонн алюмінію.