Бельгія відклала постачання винищувачів F-16 в Україну до 2026 року

Бельгія відклала постачання винищувачів F16 в Україну до 2026 року, повідомив премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер перед зустріччю з іншими лідерами Європейського Союзу у Брюсселі, пише «Європейська правда» 6 березня. Затримка повʼязана з очікуванням Бельгією нових винищувачів F-35, які мають замінити парк F-16.

Ключові факти

Де Вевер не надав подробиць щодо очікуваного прибуття винищувачів F-35.

Літаки F-16 призначені для бойового використання в Україні, але переглянутий графік поставок означає, що вони не будуть введені в експлуатацію до 2026 року.

Перед самітом ЄС президент Володимир Зеленський зустрівся з премʼєром Бельгії. Він подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за рішення передати літаки F-16.

Контекст

F-16 – це багатофункціональний винищувач четвертого покоління. Перший політ відбувся ще в 1974 році. Літак добре піддається модернізації, тому за 50 років вийшло безліч його модифікацій.

Нові версії F-16 можуть експлуатуватися до 2060-го, декларує виробник Lockheed Martin. Це найпоширеніший бойовий літак у світі. З моменту появи було виготовлено понад 4600 одиниць, зазначала компанія в 2018 році . На початок 2024-го на активній службі перебувають 2145 бортів, або 15% від усіх бойових літаків у світі, за оцінкою Flight Global.

Перші F-16 Україна отримала влітку 2024 року. У лютому 2025-го Повітряні сили Збройних сил України отримали перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Нідерландів.