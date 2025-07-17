Власники українського тревел-агрегатора Tickets.ua Андрій Інгульський та Сергій Кравець розглядали можливість продажу компанії під час пандемії, повідомив Інгульський в інтерв’ю Forbes Ukraine. Однак, незважаючи на пропозиції від інвесторів, угода не відбулась
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Ключові факти
- Як розповів CEO та співвласник компанії Андрій Інгульський, під час пандемії Covid-19 бізнес опинився на межі банкрутства через падіння обсягів продажів та боргові зобовʼязання.
- «До нас прийшли 18 000 пасажирів, які попросили повернути кошти за квитки. Ми пішли до перевізників та авіакомпаній, але їхня процедура повернення була довга й складна», – розповів він. Власники розглядали варіанти продажу бізнесу.
- За словами Інгульського, одна з пропозицій щодо продажу холдингу була оцінена дуже низько, але після тривалого процесу due diligence, власники вирішили не продавати компанію. «Бізнес міг швидко розвалитися», – пояснив СЕО.
- Завдяки кредитам на €6 млн і оперативному вирішенню фінансових проблем, компанія змогла стабілізувати ситуацію і зберегти контроль над своїми активами, пояснив Інгульський.
Контекст
Онлайн-сервіс з купівлі квитків Tickets.ua у 2008-му році заснували львівʼяни Андрій Інгульський та Сергій Кравець. Сервіс бронював авіаквитки, заробляючи на комісії і власній націнці. У 2013-му компанія почала експансію, тому через два роки створила холдинг TTN в Австрії, під парасолькою якого обʼєднла всі іноземні «дочки».
На середину 2025-го Інгульському та Кравцю (по 50% кожен в автрійському холдингу TTN) належить 49% Tickets.ua. Решта 51% у Tickets.ua належить фонду ATEY. Його засновник і власник – Андрій Солтис, згідно з YouControl.
Нині сервіс компанії доступний на понад 100 ринках та має близько 10 млн відвідувачів сайту на місяць по всьому світу.
Продаж авіаквитків приносить компанії 40% виторгу, розповів Інгульський. Компанія також почала продавати автобусні та залізничні квитки і вводити додаткові сервіси, як от організація відряджень для великого бізнесу. У 2024-му виторг TTN – €200 млн, каже Інгульський. Це втричі менше, ніж у допандемійному 2019-му.
У червні компанія запустила покупку квитків частинами у партнерстві з monobank. Як Tickets.ua на ходу перебудовує бізнес, щоб зростати – читайте в інтерв’ю CEO Андрія Інгульського для Forbes Ukraine.
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