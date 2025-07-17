Власники українського тревел-агрегатора Tickets.ua Андрій Інгульський та Сергій Кравець розглядали можливість продажу компанії під час пандемії, повідомив Інгульський в інтерв’ю Forbes Ukraine . Однак, незважаючи на пропозиції від інвесторів, угода не відбулась

Ключові факти

Як розповів CEO та співвласник компанії Андрій Інгульський, під час пандемії Covid-19 бізнес опинився на межі банкрутства через падіння обсягів продажів та боргові зобовʼязання.

«До нас прийшли 18 000 пасажирів, які попросили повернути кошти за квитки. Ми пішли до перевізників та авіакомпаній, але їхня процедура повернення була довга й складна», – розповів він. Власники розглядали варіанти продажу бізнесу.

За словами Інгульського, одна з пропозицій щодо продажу холдингу була оцінена дуже низько, але після тривалого процесу due diligence, власники вирішили не продавати компанію. «Бізнес міг швидко розвалитися», – пояснив СЕО.

Завдяки кредитам на €6 млн і оперативному вирішенню фінансових проблем, компанія змогла стабілізувати ситуацію і зберегти контроль над своїми активами, пояснив Інгульський.

Контекст

Онлайн-сервіс з купівлі квитків Tickets.ua у 2008-му році заснували львівʼяни Андрій Інгульський та Сергій Кравець. Сервіс бронював авіаквитки, заробляючи на комісії і власній націнці. У 2013-му компанія почала експансію, тому через два роки створила холдинг TTN в Австрії, під парасолькою якого обʼєднла всі іноземні «дочки».

На середину 2025-го Інгульському та Кравцю (по 50% кожен в автрійському холдингу TTN) належить 49% Tickets.ua. Решта 51% у Tickets.ua належить фонду ATEY. Його засновник і власник – Андрій Солтис, згідно з YouControl.

Нині сервіс компанії доступний на понад 100 ринках та має близько 10 млн відвідувачів сайту на місяць по всьому світу.

Продаж авіаквитків приносить компанії 40% виторгу, розповів Інгульський. Компанія також почала продавати автобусні та залізничні квитки і вводити додаткові сервіси, як от організація відряджень для великого бізнесу. У 2024-му виторг TTN – €200 млн, каже Інгульський. Це втричі менше, ніж у допандемійному 2019-му.

У червні компанія запустила покупку квитків частинами у партнерстві з monobank. Як Tickets.ua на ходу перебудовує бізнес, щоб зростати – читайте в інтерв’ю CEO Андрія Інгульського для Forbes Ukraine.