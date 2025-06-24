Британський антимонопольний регулятор (CMA) може стати першим, хто офіційно визнає Google компанією зі стратегічним ринковим статусом. Це відкриє шлях до обмежень у сфері пошуку, реклами та використання штучного інтелекту – зокрема, в ШІ-відповідях Google Search, пише Bloomberg .

Деталі

CMA пропонує застосувати до Google нові повноваження, згідно із британським законом про цифрові ринки, що набув чинності цього року.

Регулятор занепокоєний тим, як компанія формує результати пошуку, встановлює рекламні тарифи та використовує контент у відповідях, згенерованих штучним інтелектом.

Йдеться, зокрема, про результати пошуку, які формуються з урахуванням ШІ, але не про помічник Gemini. CMA уточнив, що статус Gemini можуть переглянути в майбутньому, залежно від масштабів його використання.

Остаточне рішення щодо американського техногіганта очікується до 13 жовтня. До цього регулятор проведе консультації з учасниками ринку.

Google заявив, що підхід CMA є надто широким і «нефокусованим», а регулятор уже розглядає втручання, не маючи чітких доказів.

Контекст

Цей крок є частиною зусиль регулятора з посилення конкуренції в секторі цифрового пошуку Великої Британії, де наразі лідирує Google.

Новий закон дає CMA право змушувати компанії зі стратегічним ринковим статусом (Strategic Market Status, SMS) змінювати бізнес-поведінку та відкривати дані. Якщо Google отримає такий статус, компанія буде змушена змінити підходи до реклами, ранжування пошукових запитів і роботи ШІ-функцій у Британії.

Новий статус у Британії може стати прецедентом: якщо Google визнають компанією з «надвпливом» на цифровий ринок, це посилить тиск на компанію з боку інших юрисдикцій.

Google вже оскаржує рекордний штраф ЄС у €4,1 млрд, а в США суд розглядає вимогу змусити компанію продати браузер Chrome і розділити ключові сервіси.