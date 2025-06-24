Британський антимонопольний регулятор (CMA) може стати першим, хто офіційно визнає Google компанією зі стратегічним ринковим статусом. Це відкриє шлях до обмежень у сфері пошуку, реклами та використання штучного інтелекту – зокрема, в ШІ-відповідях Google Search, пише Bloomberg.
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Деталі
- CMA пропонує застосувати до Google нові повноваження, згідно із британським законом про цифрові ринки, що набув чинності цього року.
- Регулятор занепокоєний тим, як компанія формує результати пошуку, встановлює рекламні тарифи та використовує контент у відповідях, згенерованих штучним інтелектом.
- Йдеться, зокрема, про результати пошуку, які формуються з урахуванням ШІ, але не про помічник Gemini. CMA уточнив, що статус Gemini можуть переглянути в майбутньому, залежно від масштабів його використання.
- Остаточне рішення щодо американського техногіганта очікується до 13 жовтня. До цього регулятор проведе консультації з учасниками ринку.
- Google заявив, що підхід CMA є надто широким і «нефокусованим», а регулятор уже розглядає втручання, не маючи чітких доказів.
Контекст
Цей крок є частиною зусиль регулятора з посилення конкуренції в секторі цифрового пошуку Великої Британії, де наразі лідирує Google.
Новий закон дає CMA право змушувати компанії зі стратегічним ринковим статусом (Strategic Market Status, SMS) змінювати бізнес-поведінку та відкривати дані. Якщо Google отримає такий статус, компанія буде змушена змінити підходи до реклами, ранжування пошукових запитів і роботи ШІ-функцій у Британії.
Новий статус у Британії може стати прецедентом: якщо Google визнають компанією з «надвпливом» на цифровий ринок, це посилить тиск на компанію з боку інших юрисдикцій.
Google вже оскаржує рекордний штраф ЄС у €4,1 млрд, а в США суд розглядає вимогу змусити компанію продати браузер Chrome і розділити ключові сервіси.
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