ЄС збільшить виробництво зброї для України, у 2025-му вироблять 2 млн снарядів

На надання військової допомоги Україні європейськими країнами та США впливають виробничі потужності їх військових заводів, особливо тих, що виготовляють боєприпаси.

У 2025 році у країнах ЄС буде вироблено близько 2 млн артилерійських снарядів, повідомив hromadske новопризначений єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс.

Ключові факти

Відповідаючи на запитання про те, чи вистачить Європі виробничих потужностей для збільшення військової допомоги Україні, чиновник зазначив, що лише 20-25% зброї виробляють у країнах ЄС, а решту купують за кордоном.

За словами Кубілюса, збільшення виробництва зброї в ЄС потребує замовлень від європейських урядів, яких бракує, а без довгострокових контрактів із виробниками озброєння не варто очікувати, що Європа вироблятиме більше зброї та боєприпасів для України в наступні роки.

«Гроші з бюджету ЄС не можуть використовуватися для закупівлі зброї для України. Існує низка обмежень на інвестиції в оборонну промисловість за межами ЄС. Однак для закупівлі озброєнь можуть бути використані гроші з Європейського фонду миру або заморожених російських активів», – повідомив єврокомісар.

Кубілюс пояснює, що наступного року Україна отримає близько €30 млрд від ЄС і сама вирішить, скільки з цієї суми використати в оборонних цілях. Наразі в ЄС упроваджується новий механізм, що дає змогу інтегрувати український військово-промисловий комплекс у європейську оборонну промисловість.

У підсумковому комюніке саміту ЄС, який відбувся 18-19 грудня, особливо наголошується, що Європейська рада «планує активізувати роботу з подальшої підтримки та розвитку оборонної промисловості України й поглиблення її співпраці з оборонною промисловістю ЄС».

Контекст

За даними аналітичного центру Royal United Services Institute, Росія здатна виробляти 2,5 млн снарядів на рік. Річна виробнича потужність ЄС зросте до 1,4 млн снарядів до кінця 2024 року, випередивши США, які, як очікується, досягнуть 1,2 млн наступного року, заявляв раніше голова зовнішньої політики ЄС Жозеп Боррель.

За останній рік українське виробництво зброї було профінансоване більш як на $4 млрд, кожен другий боєприпас на фронті – українського виробництва. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров у колонці для Forbes Ukraine.

Наступного року Україна виробить як мінімум 30 000 далекобійних дронів, також поставлено завдання зробити 3000 крилатих ракет і ракет-дронів, заявив під час презентації Плану стійкості президент Володимир Зеленський 19 листопада.

У сфері ОПК працює понад 600 вітчизняних компаній, які загалом забезпечують 300 000 робочих місць, за даними президента. Він додав, що Україна залучила понад 40 іноземних оборонних компаній до роботи в країні.