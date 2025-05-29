Український енергохолдинг «ДТЕК Енерго» запропонував власникам єврооблігацій із погашенням у 2027 році змінити умови платежів та зобов’язатися щорічно викуповувати облігації на суму до $100 млн. Про це йдеться у повідомленні компанії на Ірландській фондовій біржі, пише «Інтерфакс-Україна».

Деталі

Винагороду за згоду на ці зміни підвищено з 1% до 1,25% від номіналу облігацій. Термін для прийняття пропозиції продовжено до 3 червня, хоча раніше кінцевими датами були 26 та 30 травня.

Компанія зазначила, що номінальна сума непогашених облігацій становить $930,91 млн із загального випуску в $1,466 млрд. З початку війни «ДТЕК Енерго» скоротив борг на 47% (близько $750 млн) завдяки регулярним виплатам по $10 млн кожні пів року, викупу облігацій у 2022-2023 роках через голландський аукціон та інші ринкові операції.

Наразі непогашена заборгованість становить близько $931 млн. Продовження стратегії скорочення боргу залежить від обмежень НБУ щодо доступу до іноземної валюти для DTEK Energy B.V.

«ДТЕК Енерго» пропонує резервувати невикористані для викупу кошти (до $100 млн) на окремому рахунку в Україні з обмеженим використанням для короткострокових інвестицій.

Також компанія планує змінити ковенанти, щоб підвищити інвестиційну привабливість, зокрема зняти обмеження на нові бізнес-напрями та підвищити порогові значення для вимог оцінки та згоди власників облігацій.

Викуп облігацій може відбуватися через тендери, приватні угоди або в межах ліміту НБУ разом із піврічними виплатами $10 млн, додали в компанії.

Контекст

ДТЕК, найбільший приватний енергохолдинг України, має 47% своїх об’єктів відновлюваної енергії, а також Луганську та Запорізьку ТЕС під російською окупацією. Понад 80% теплоелектростанцій компанії пошкоджено або зруйновано через російські обстріли.

10 жовтня 2024 року ДТЕК оновив керівництво трьох ключових підрозділів: «ДТЕК Енерго», «ДТЕК Мережі» та D.Trading.

Новим керівником «ДТЕК Енерго» став Олександр Фоменко, який раніше очолював «ДТЕК Мережі». На новій посаді він відповідатиме за генерацію електроенергії, залучення міжнародної технічної допомоги, відновлення зруйнованих електростанцій та підтримку вуглевидобутку.