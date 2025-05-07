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«ДТЕК Енерго» ввела в роботу п’ять нових вугільних лав із початку року

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Із початку року шахтарі «ДТЕК Енерго» ввели в роботу п’ять нових вугільних лав, дві з них – у квітні, повідомляє пресслужба 7 травня. Компанія вде підготовку теплової генерації до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону.

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Ключові факти

  • За словами генерального директора «ДТЕК Енерго» Олександра Фоменка, робота теплової генерації традиційно буде дуже затребувана влітку, а потім і під час наступного опалювального сезону, 
  • «Видобуток палива для її потреб вимагає ретельного планування та послідовності в усіх процесах. Запуск нових лав – це основа для видобутку, відповідно, надійної роботи генеруючих потужностей, особливо в піки споживання», – пояснив він.
  • Минулого року інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали близько 7,5 млрд грн, за останні три роки (2022-2024) – 18 млрд грн. 
  • Кошти були спрямовані на проведення та ремонт капітальних гірничих виробок, комплектацію вугільних лав, оснащення шахт прохідницьким устаткуванням, підземний шахтний транспорт та проєкти підтримки виробничих потужностей.

Контекст

ДТЕК – найбільший приватний енергохолдинг країни. 47% об’єктів відновлюваних джерел енергії ДТЕК, а також Луганська та Запорізька теплоелектростанції перебувають в російській окупації. Понад 80% ТЕС компанії пошкоджено або зруйновано російськими обстрілами.

10 жовтня 2024-го ДТЕК змінив керівництво у трьох ключових компаніях: «ДТЕК Енерго», «ДТЕК Мережі» та D.Trading. 

«ДТЕК Енерго» очолив Олександр Фоменко, який раніше керував «ДТЕК Мережі». Завдання на новій посаді – забезпечувати генерацію електроенергії, залучати міжнародну технічну допомогу, відновлювати зруйновані електростанції та підтримувати видобуток вугілля.

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