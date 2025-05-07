«ДТЕК Енерго» ввела в роботу п’ять нових вугільних лав із початку року

Із початку року шахтарі «ДТЕК Енерго» ввели в роботу п’ять нових вугільних лав, дві з них – у квітні, повідомляє пресслужба 7 травня. Компанія вде підготовку теплової генерації до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону.