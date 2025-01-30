Бізнес-консультант Максим Бахматов очолив спілку стартапів та інвесторів Techosystem

Бізнес-консультант та урбаніст Максим Бахматов очолив Techosystem – найбільшу громадську спілку стартапів, скейлапів та інвесторів в Україні. Про це повідомила пресслужба спілки 30 січня.

Деталі

«У нашій організації понад 100 учасників, і ми підтримуємо технологічні компанії на всіх етапах їхнього розвитку. У планах на 2025-2027 роки: збільшити кількість учасників до 500», – написав Бахматов.

До планів платформи на цей період входить: розвиток партнерств з міжнародними інвесторами, створення фізичних просторів для зустрічей і роботи учасників Techosystem, розширення впливу спілки через відкриття представництв у таких містах України, як Львів, Вінниця, Житомир, Дніпро та Рівне та запуск нових кластерів і комітетів для посилення співпраці між учасниками.

Окрім посади СЕО, Бахматов продовжить очолювати «Офіс трансформації» .

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Контекст

Techosystem заснували влітку 2023 року. Це – відкрите обʼєднання учасників технологічної екосистеми, орієнтоване на продуктові компанії. Мета – продемонструвати потенціал української технологічної індустрії на міжнародній арені та обʼєднати ключових гравців ринку для створення сприятливих умов ведення бізнесу в Україні.

Однією зі співзасновниць спілки була Катерина Гречко, яка протягом 2,5 років обіймала посаду CEO. 23 січня вона залишила цю посаду, щоб зосередитися на новому етапі життя та ролі матері.

Максим Бахматов раніше був управляючим партнером UNIT.City, головою правління Radar Tech, гендиректором «Експоцентру України – ВДНГ», радником голови Київської міської державної адміністрації та до останнього часу очолював «Офіс трансформації», який заснував.