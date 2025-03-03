Фінляндія долучиться до розробки мирного плану для України

Фінляндія візьме участь у розробці мирного плану для України, над яким розпочали роботу Україна, Велика Британія і Франція. Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб після зустрічі держав-партнерів у Лондоні, пише Yle .

Ключові факти

За словами Стубба, у Лондоні були зроблені «кроки у правильному напрямку». Зокрема, Україна, Франція та Велика Британія починають розробляти мирний план за підтримки інших держав.

Стубб виділив три пункти, за якими учасники саміту дотримуються спільної думки: завершення війни, продовження військової, політичної та економічної підтримки Україні, необхідність плану для досягнення миру.

Президент країни наголосив, що Фінляндія разом з Норвегією підтримають ці країни, проте Стубб не став уточнювати подробиць.

За його словами, найближчими днями деталі обговоюватимуться з Україною.

Президент додав, що на саміті не було ухвалено нових зобовʼязань щодо відправлення європейських військ в Україну. «Велика Британія та Франція взяли на себе зобовʼязання про якусь присутність військ в Україні. Але країни, які мають спільний кордон із Росією і відповідають за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхній внесок буде іншим», – пояснив він.

Стубб повідомив, що учасники зустрічі обговорили використання заморожених активів Росії.

Він пояснив, що для всіх учасників очевидно, що Європа потребує Сполучених Штатів та їх гарантій безпеки.

«У переговорах та підготовці мирного плану мають брати участь не лише ЄС, а й Велика Британія, Норвегія та Туреччина, які також були присутні на цьому саміті», – додав він.

Контекст

2 березня Кір Стармер оголосив, що Велика Британія разом із Францією співпрацюватимуть з Україною над розробкою «плану припинення вогню», який згодом буде представлений Сполученим Штатам.

Він виділив три ключові елементи для забезпечення тривалого миру в Україні: потужна позиція Києва, гарантії безпеки від Європи та підтримка з боку США. «Угода не може бути такою, що швидко розвалиться, і це те, що найбільше хвилює Зеленського», – підкреслив Стармер.

Того ж дня Макрон сказав в інтервʼю Le Figaro, що Франція разом із Великою Британією пропонують обмежене місячне перемир’я у війні РФ проти України, яке охоплюватиме повітряні та морські атаки, зокрема удари по енергетичних об’єктах. За його словами, в повітрі та на морі було б легше реалізувати, ніж контролювати припинення вогню на землі вздовж усієї лінії фронту.