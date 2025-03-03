Фінляндія долучиться до розробки мирного плану для України

Фінляндія візьме участь у розробці мирного плану для України, над яким розпочали роботу Україна, Велика Британія і Франція. Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб після зустрічі держав-партнерів у Лондоні, пише Yle.
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Ключові факти
- За словами Стубба, у Лондоні були зроблені «кроки у правильному напрямку». Зокрема, Україна, Франція та Велика Британія починають розробляти мирний план за підтримки інших держав.
- Стубб виділив три пункти, за якими учасники саміту дотримуються спільної думки: завершення війни, продовження військової, політичної та економічної підтримки Україні, необхідність плану для досягнення миру.
- Президент країни наголосив, що Фінляндія разом з Норвегією підтримають ці країни, проте Стубб не став уточнювати подробиць.
- За його словами, найближчими днями деталі обговоюватимуться з Україною.
- Президент додав, що на саміті не було ухвалено нових зобовʼязань щодо відправлення європейських військ в Україну. «Велика Британія та Франція взяли на себе зобовʼязання про якусь присутність військ в Україні. Але країни, які мають спільний кордон із Росією і відповідають за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхній внесок буде іншим», – пояснив він.
- Стубб повідомив, що учасники зустрічі обговорили використання заморожених активів Росії.
- Він пояснив, що для всіх учасників очевидно, що Європа потребує Сполучених Штатів та їх гарантій безпеки.
- «У переговорах та підготовці мирного плану мають брати участь не лише ЄС, а й Велика Британія, Норвегія та Туреччина, які також були присутні на цьому саміті», – додав він.
Контекст
2 березня Кір Стармер оголосив, що Велика Британія разом із Францією співпрацюватимуть з Україною над розробкою «плану припинення вогню», який згодом буде представлений Сполученим Штатам.
Він виділив три ключові елементи для забезпечення тривалого миру в Україні: потужна позиція Києва, гарантії безпеки від Європи та підтримка з боку США. «Угода не може бути такою, що швидко розвалиться, і це те, що найбільше хвилює Зеленського», – підкреслив Стармер.
Того ж дня Макрон сказав в інтервʼю Le Figaro, що Франція разом із Великою Британією пропонують обмежене місячне перемир’я у війні РФ проти України, яке охоплюватиме повітряні та морські атаки, зокрема удари по енергетичних об’єктах. За його словами, в повітрі та на морі було б легше реалізувати, ніж контролювати припинення вогню на землі вздовж усієї лінії фронту.
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