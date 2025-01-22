У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти про оподаткування посилок. Що вони передбачають

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав до Верховної Ради два законопроєкти, які стосуються оподаткування ПДВ та мит на поштові відправлення в Україну. Про це йдеться у картках законопроєктів №12429 та №12430 на сайті Верховної Ради.

Деталі

Законопроєкт №12429 передбачає внесення змін до Податкового кодексу, зокрема скасування норми, що звільняє від оподаткування ввезення товарів вартістю до €150. Всі товари в міжнародних експрес-відправленнях, незалежно від вартості, підлягатимуть оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%.

Єдиним винятком стануть товари вартістю до €45, які відправляються між фізичними особами в Україні без будь-якої оплати та не мають комерційної мети. Як саме митні органи визначатимуть «комерційну мету», у законопроєкті не уточнюється.

Законопроєктом також пропонується обмежити пересилання певних товарів без сплати податків, навіть якщо їх вартість не перевищує €45. Це стосується підакцизних товарів, парфумів, кави та чаю, якщо їх обсяг перевищує зазначені ліміти. У такому разі, навіть з приватних посилок, отримувач змушений буде сплатити 20% ПДВ.

Законопроєкт пропонує визначити термін «дистанційний продаж товарів», який охоплює не лише онлайн-магазини, а й платформи для продажу вживаних товарів, як-от eBay чи OLX. Всі такі платформи повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, стягувати податок з покупців і перераховувати його до держбюджету, а також зберігати інформацію про посилки і їх отримувачів протягом 10 років.

Згідно з іншими змінами до Митного кодексу, товари у міжнародних відправленнях вартістю понад €150 будуть обкладатися митом за ставкою 10%. На даний момент мито стягується лише з частини вартості, що перевищує зазначену суму.

Контекст

З 1 липня 2019 року в Україні був знижений неоподатковуваний ліміт для поштових посилок з €150 до €100. Згідно з новими правилами, посилки вартістю понад €100 підлягали оподаткуванню. Наприклад, якщо товар коштував €130, то на €30 нараховувався ввізний податок (€3) і ПДВ (€6).

У січні 2022 року Верховна Рада збільшила ліміт безмитної доставки до €150. Тепер оподатковувалась лише частина вартості, що перевищувала цей поріг. Тобто, якщо товар коштував €170, ПДВ (20%) нараховувався лише на €20.

У травні 2024 року набув чинності закон, який підвищив поріг вартості товарів для юросіб та ФОПів, які можуть пересилати посилки без письмового декларування, до €1000.

У липні 2024 року Міністерство фінансів запропонувало зменшити неоподатковуваний ліміт вартості імпортованих товарів. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, навіть якщо товар коштує €300, декларується лише €150, щоб уникнути сплати податків, і така схема потребує коригування.

Зараз українці не сплачують ПДВ за посилки вартістю менше €150. Однак уряд пропонував знизити безмитний ліміт до €45. Товари, вартість яких перевищує цей поріг, підлягатимуть оподаткуванню.