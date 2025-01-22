Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти про оподаткування посилок. Що вони передбачають

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев подав до Верховної Ради два законопроєкти, які стосуються оподаткування ПДВ та мит на поштові відправлення в Україну. Про це йдеться у картках законопроєктів №12429 та №12430 на сайті Верховної Ради. 

Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟

Деталі 

  • Законопроєкт №12429 передбачає внесення змін до Податкового кодексу, зокрема скасування норми, що звільняє від оподаткування ввезення товарів вартістю до €150. Всі товари в міжнародних експрес-відправленнях, незалежно від вартості, підлягатимуть оподаткуванню ПДВ за ставкою 20%. 
  • Єдиним винятком стануть товари вартістю до €45, які відправляються між фізичними особами в Україні без будь-якої оплати та не мають комерційної мети. Як саме митні органи визначатимуть «комерційну мету», у законопроєкті не уточнюється.
  • Законопроєктом також пропонується обмежити пересилання певних товарів без сплати податків, навіть якщо їх вартість не перевищує €45. Це стосується підакцизних товарів, парфумів, кави та чаю, якщо їх обсяг перевищує зазначені ліміти. У такому разі, навіть з приватних посилок, отримувач змушений буде сплатити 20% ПДВ.
  • Законопроєкт пропонує визначити термін «дистанційний продаж товарів», який охоплює не лише онлайн-магазини, а й платформи для продажу вживаних товарів, як-от eBay чи OLX. Всі такі платформи повинні будуть реєструватися як платники ПДВ, стягувати податок з покупців і перераховувати його до держбюджету, а також зберігати інформацію про посилки і їх отримувачів протягом 10 років.
  • Згідно з іншими змінами до Митного кодексу, товари у міжнародних відправленнях вартістю понад €150 будуть обкладатися митом за ставкою 10%. На даний момент мито стягується лише з частини вартості, що перевищує зазначену суму.

Контекст 

З 1 липня 2019 року в Україні був знижений неоподатковуваний ліміт для поштових посилок з €150 до €100. Згідно з новими правилами, посилки вартістю понад €100 підлягали оподаткуванню. Наприклад, якщо товар коштував €130, то на €30 нараховувався ввізний податок (€3) і ПДВ (€6).

У січні 2022 року Верховна Рада збільшила ліміт безмитної доставки до €150. Тепер оподатковувалась лише частина вартості, що перевищувала цей поріг. Тобто, якщо товар коштував €170, ПДВ (20%) нараховувався лише на €20.

У травні 2024 року набув чинності закон, який підвищив поріг вартості товарів для юросіб та ФОПів, які можуть пересилати посилки без письмового декларування, до €1000.

У липні 2024 року Міністерство фінансів запропонувало зменшити неоподатковуваний ліміт вартості імпортованих товарів. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, навіть якщо товар коштує €300, декларується лише €150, щоб уникнути сплати податків, і така схема потребує коригування.

Зараз українці не сплачують ПДВ за посилки вартістю менше €150. Однак уряд пропонував знизити безмитний ліміт до €45. Товари, вартість яких перевищує цей поріг, підлягатимуть оподаткуванню.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні