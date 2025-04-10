Інфляція в США у березні сповільнилась до 2,4%, нижче очікувань

У березні споживчі ціни в США зросли на 2,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомила Міністерство праці 10 квітня. Це менше, ніж у лютому (2,8%) і нижче за очікування економістів, які прогнозували 2,6%, пише Trading Economic .

Деталі

Без урахування цін на продукти харчування та енергоносії (базовий показник інфляції), зростання становило 2,8% за прогнозу в 3%, що стало найнижчим показником із березня 2021 року.

Ціни на енергоносії у березні зменшилися на 3,3% у річному вираженні після зниження на 0,2% у лютому. Зокрема, ціна на бензин впала на 9,8% після зниження на 3,1% місяцем раніше.

Зростання цін на продукти харчування прискорилося до 3% з 2,6% у лютому.

Ціни на нові автомобілі не змінилися, тоді як на вживані зросли на 0,6%.

Контекст

Зазвичай, уповільнення інфляції – це гарна новина. Але цього разу зробити чіткі висновки складно через нові мита Дональда Трампа. Їхній вплив буде видно лише в наступному звіті про інфляцію. Через постійні зміни в торговельній політиці Трампа бізнес і споживачі почуваються невпевнено.

Економісти прогнозують, що мита сповільнять економічне зростання і призведуть до нового зростання цін. Це стане новим викликом для Федеральної резервної системи США, яка останні роки намагається знизити інфляцію до цільових 2% після її стрибка під час пандемії Covid-19. Наступне засідання ФРС відбудеться 6-7 травня.