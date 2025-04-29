Іспанія та Португалія оговтуються від масштабного блекауту

Іспанія та Португалія продовжують боротися з наслідками масштабного відключення електроенергії, яке 28 квітня паралізувало транспорт та комунікації. Влада поспішає відновити інфраструктуру, але причини блекауту досі невідомі, пишуть Reuters та FT .

Деталі

До 6 ранку вівторка іспанський оператор електромереж Red Eléctrica відновив понад 99% енергопостачання, але повне повернення до норми триває.

Національний залізничний оператор Іспанії Renfe частково відновив рух поїздів, зокрема між Мадридом і Барселоною, а також деякі приміські маршрути.

Водночас метро в Мадриді досі закрите, а найбільший оператор аеропортів Aena попереджає про подальші затримки рейсів.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що всі можливі причини аварії досліджуються, але офіційного пояснення досі немає.

Іспанія – лідер у переході на відновлювані джерела енергії. Проте блекаут показав уразливість електромереж, особливо в умовах зростання попиту та нестабільності поставок від відновлюваних джерел. Подія викликала дискусії про надійність енергосистем, які мають справлятися з піковими навантаженнями та кліматичними викликами.

Криза може вплинути на довіру до зеленої енергетики, адже критики вже вказують на потребу в кращій інфраструктурі та резервних системах. У Португалії та Іспанії також зростає тиск на уряди з вимогами пояснити, чому системи не впоралися, і як запобігти подібним збоям у майбутньому

Контекст

Блекаут 28 квітня залишив мільйони людей в Іспанії та Португалії без світла, паралізувавши транспортні мережі та зв’язок. У Мадриді та інших містах метро, поїзди та авіарейси зупинилися. Відключення електроенергії спричинило хаос: у Мадриді люди ночували без світла, а підприємства та служби зупинили роботу. Перебої в електропостачанні такого масштабу є надзвичайно рідкісним явищем в Європі.

Влада Іспанії та Португалії мобілізувала ресурси, щоб якнайшвидше відновити інфраструктуру, але повільне повернення до норми не подобається населенню.

Міністерство внутрішніх справ Іспанії оголосило надзвичайний стан, розгорнувши 30 000 поліцейських по всій країні для підтримання порядку, а уряди обох країн скликали екстрені засідання кабінетів міністрів.

Електроенергія почала повертатися до частин Піренейського півострова пізно ввечері в понеділок.