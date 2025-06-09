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EFE /надано пресслужбою
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«Хочемо встигнути зайняти значну частку». Onur Group інвестувала $35 млн у виробництво будівельних матеріалів

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

Onur Group інвестувала $35 млн у виробництво будівельних матеріалів Фото надано пресслужбою

Українська «дочка» турецької Onur Group за час війни вклала у розширення потужностей та модернізацію заводів з виробництва будматеріалів більше $35 млн, повідомив СЕО групи в Україні Емре Караахметоглу в інтерв’ю Forbes Ukraine

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Ключові факти

  • Зокрема Onur Group вклала майже $15 млн у завод з виробництва сухих будівельних сумішей ACTU, що дозволило розширити асортимент до 12 видів продукції з планами збільшити його до 50. 
  • Через війну цей ринок звужений, але в умовах відбудови має великий потенціал, пояснив Караахметоглу. 
  • «У цей бізнес вже заходить багато міжнародних гравців, хочемо встигнути зайняти значну частку», – додав він. 
  • Загалом група інвестувала у розширення потужностей, модернізацію заводів та автоматизацію процесів свого підрозділу з виробництва будматеріалів EFE понад $35 млн.

Контекст

Onur Group Ukraine – частина міжнародної групи компаній Onur Group. До великої війни Onur входила до трійки найбільших підрядників програми Володимира Зеленського «Велике будівництво». Через вторгнення РФ компанія зупинила 90% дорожніх робіт в Україні та активно диверсифікує бізнес в Україні. 

У червні 2025-го бізнес турецької групи в Україні налічує близько 40 компаній у 12 галузях економіки: від енергетики та видобутку корисних копалин до готельно-ресторанного бізнесу. Торік консолідований виторг групи скоротився на 18%, до 8,9 млрд, повідомила пресслужба компанії на запит Forbes Ukraine. Це у понад тричі менше, ніж у довоєнному 2021-му, коли компанія отримала 32,4 млрд грн.

За три роки війни європейські компанії вклали в створення чи придбання активів з виробництва будматеріалів в Україні щонайменше €850 млн (близько 37 млрд грн). Інвестиції в український ринок також розглядають компанії з Тайваню. На що вони розраховують? Читайте в матеріалі «Боягузам не місце в бізнесі». Європейські компанії інвестували 35 млрд грн у виробництво будматеріалів в Україні. Чому їх не спиняє війна?

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