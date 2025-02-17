Холдинг ITStep вклав $15 млн у будівництво загальноосвітньої школи в Києві

Холдинг ITStep завершує будівництво загальноосвітньої школи в Києві, інвестиції в яку склали $15 млн. Про це повідомила пресслужба компанії.

Ключові факти

Будівництво загальноосвітньої школи Stanislav Step School у київському районі Оболонь почалося у 2023-му. Воно перебуває на завершальній стадії, зазначає пресслужба.

Школа є частиною освітнього холдингу ITStep.

Навчання почнеться 1 вересня 2025 року. Цієї осені планується прийняти 200 дітей, всього школа розрахована на 700, ідеться у пресрелізі.

Програма навчання поєднує обовʼязкову програму Міністерства освіти і науки, поглиблене вивчення іноземних мов, ІТ та додаткові клуби по інтересах.

У школі передбачене укриття, генератори та безперебійний інтернет, шкільний ресторан і театр, зазначається у пресрелізі.

Холдинг ITStep завершує будівництво загальноосвітньої школи в Києві, у яку компанія вклала $15 млн

Контекст

Оболонь є одним із найбільш густонаселених районів Києва. Станом на 2022 рік кількість жителів складає 316 100 осіб.

Холдинг ITStep починався як Академія ITSTEP (раніше — «Шаг») у 1999 році, що навчала переважно програмуванню. Засновник компанії — Дмитро Корчевський. На 2025 рік ITStep має 109 навчальних закладів в Україні та світі.