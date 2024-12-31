Закриття ФОП. Кабмін погодив тимчасове рішення до відновлення реєстрів, послуга знову працює на порталі «Дія»

Послуга закриття ФОП знову доступна на порталі «Дія», повідомила пресслужба сервісу 31 грудня. Водночас уряд врегулював питання закриття ФОП в період відновлення роботи Єдиного державного реєстру, йдеться у повідомленні Мінʼюсту.

Деталі

Для закриття ФОП потрібно подати заяву і податкова зніме з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок.

Як закрити ФОП на порталі «Дія»: авторизуватися на порталі «Дія»; вибрати послугу «Закриття ФОП»; клікнути «Подати заяву»; перевірити дані та підписати заяву КЕПом або Дія.Підписом.

Уряд 31 грудня ухвалив постанову, яка регулює порядок державної реєстрації зміни місцезнаходження або припинення діяльності ФОП в умовах тимчасового обмеження доступу до ЄДР внаслідок масштабної кібератаки.

Згідно з постановою, підприємці можуть подавати заяви про зміну місцезнаходження або припинення підприємницької діяльності в паперовій формі до будь-якого податкового органу незалежно від його місцезнаходження, а також про закриття ФОП в електронній формі через портал «Дія».

Податкові органи вносять відповідні відомості до своїх інформаційних систем, а у випадку подання заяви в паперовій формі – передають їх Мінʼюст.

Реєстрація змін здійснюється Мін’юстом в день отримання заяви від податкового органу або порталу Дія без внесення відомостей до ЄДР. Датою реєстрації вважається дата подання заяви.

Тимчасово дозволяється використання даних із ЄДР, отриманих до обмеження доступу, для перевірки цивільної правоздатності підприємців.

Контекст

19 грудня Мінʼюст заявив про масштабний збій на рівні мережевої інфраструктури, що обслуговує державні реєстри. Віцепремʼєрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, що сталася одна з наймасштабніших кібератак на державні реєстри України.

Через атаку, організовану росіянами, було тимчасово припинено роботу Єдиних та Державних реєстрів, які підпорядковуються Мінʼюсту. Попри серйозність атаки, витоку персональних даних не підтверджено.

Загалом не працювали понад 60 держреєстрів через кібератаку росіян на Мін’юст. Які наслідки й чим загрожує українцям витік даних, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

30 грудня Мінʼюст відновив роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після кібератаки. Відтепер нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також проводити перевірку спеціальних бланків.