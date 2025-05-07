Китай і Росія відновлять переговори про газопровід «Сила Сибіру 2», які зайшли у глухий кут

Переговори між лідером Китаю Сі Цзіньпіном і президентом Росії Володимиром Путіним цього тижня включатимуть обговорення відкладеного проєкту газопроводу «Сила Сибіру 2», пише Bloomberg 7 травня із посиланням на джерела. Помічник Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що економічні та енергетичні питання, включаючи газопровід, обговорюватимуться, але не надав подробиць.

Ключові факти

Очікується, що візит Сі Цзіньпіна до Москви дозволить відновити дискусії, які протягом багатьох років були утруднені через розбіжності щодо вартості, маршруту та термінів проєкту.

Економічна напруженість з обох боків може наблизити їх до компромісу: Росія перебуває під жорсткими західними санкціями, а власні промислові та торговельні труднощі Китаю роблять дешевий газ привабливим.

За словами джерел, Пекін, можливо, буде готовий вийти з глухого кута, допустивши переговори при вищій ціні газу, ніж та, яка розглядалася раніше.

Китай намагається встановити ціну, яка буде коливатися між внутрішньою ціною на газ у Росії та тією, яку він вже платить за газ по трубопроводу «Сила Сибіру», який почав постачати паливо у 2019 році, сказали джерела.

Між сторонами досі є й інші розбіжності. Китай наполягатиме на прямому зʼєднанні, заявили джерела, воліючи уникати шляхів через Монголію. Початкова «Сила Сибіру» зʼєднує сусідів безпосередньо, але були й інші можливі маршрути для другої гілки.

Переговори про проєкт тривають уже багато років, причому Пекін утримується навіть від попередньої угоди, тоді як Москва неодноразово повідомляла про швидку угоду. Декілька джерел, знайомих із цим питанням, заявили, що формального підписання угоди в ході візиту не очікується.

Одним із невідомих чинників на переговорах стануть зусилля США щодо вивчення більш тісних контактів із Росією в газовій сфері, включаючи можливу співпрацю з енергетичним гігантом «Газпром».

Контекст

Зараз РФ експортує газ в Китай трубопроводом «Сила Сибіру» і давно намагаєся укласти угоду за лінією «Сила Сибіру 2» — щоб зміцнити звʼязки, але також і збільшити потоки газу для найбільшого у світі імпортера енергії. «Газпром» планував ввести в експлуатацію «Силу Сибіру – 2» до 2030-го.

Очікується, що «Сила Сибіру-2» дозволить Росії постачати додатково 50 млрд кубометрів на рік і дозволить Китаю замінити дорожчий імпорт скрапленого природного газу. Для порівняння, Росія розраховує поставити 38 млрд кубометрів трубопровідного газу до Китаю цього року, оскільки «Сила Сибіру» досягає проєктної потужності.

Росія стає все більш залежною від продажів до Китаю, оскільки вона щосили намагається замінити європейський ринок, що різко скоротився після вторгнення в Україну в 2022 році — і може бути повністю розірвана до 2027 року. Для Пекіна, з іншими варіантами постачання та політикою диверсифікації імпорту, угода була набагато менш актуальною.

Росія вже постачає Китаю газ із суттєвими знижками. До 2027 року російський газ для Китаю обходитиметься на 28% дешевше, ніж для споживачів у Європі та Туреччині, свідчили дані Мінекономрозвитку РФ. У 2025 році ціна для Китаю буде на рівні $243,7, а для Європи і Туреччини – $320,1, у 2026-му – $233 і $320 відповідно, а у 2027-му – $227,8 і $315,4.