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Комедія «Потяг у 31 грудня» заробила 17 млн грн за перший вікенд. Це найкращий результат для українських фільмів 2024 року

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

1 хв читання

Загальні збори комедії «Потяг у 31 грудня» з урахуванням допремʼєрних показів склали 28,9 млн грн, а кількість проданих квитків досягла 167 000, повідомили в пресслужбі фільму. Камео в стрічці отримав колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Ключові факти

  • Під час першого прокатного вікенду комедія «Потяг у 31 грудня» режисера Олега Борщевського зібрала в національному прокаті 17 млн грн. З 1 січня стрічку подивилися майже 101 000 людей.
  • Це найкращий результат для українських премʼєр виробництва 2024 року. Для порівняння: найкасовіші українські стрічки 2024-го «Я, Побєда і Берлін» та «Конотопська відьма» зібрали за перший вікенд 12,5 млн грн і 12 млн грн відповідно.
  • Допрем’єрні покази, що тривали з 26 грудня 2024 року, забезпечили картині «Потяг у 31 грудня» 11,8 млн грн бокс-офісу. Загальна каса фільму складає 28,9 млн грн, за даними FILM.UA.

Трейлер фільму «Потяг у 31 грудня». Джерело: FILM.UA

Контекст

«Потяг у 31 грудня» – комедія виробництва FILM.UA, яку зрежисував Олег Борщевський («Dzidzio. Контрабас», серіал «Скажені сусіди»). Оператором-постановником картини вситупив Тимофій Аврамчук («Коза ностра. Мама їде», «Скажене весілля 1-2»). 

За сюжетом стрічки, у новорічну ніч із Києва до Львова потягом їдуть протилежні одне одному пасажири, що зайняли місця в одному й тому ж вагоні. Напругу між ними підсилює форс-мажор – потяг застрягає в полі. Екстремальна ситуація обʼєднує вороже налаштованих попутників, які беруться втілювати мрії одне одного, йдеться в синопсисі фільму.

У стрічці зіграли Станіслав Боклан, Юрій Горбунов, Михайло Хома і Лілія Ребрик. В одній зі сцен зʼявився колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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