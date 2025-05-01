Маск хоче перевірити витрати Федерального резерву США

Мільярдер Ілон Маск розглядає можливість направлення своєї команди щодо підвищення ефективності державного управління (DOGE) до Федеральної резервної системи, навівши дорогу реконструкцію штаб-квартири центрального банку у Вашингтоні як приклад потенційної розтрати державних коштів, пише Bloomberg .

Ключові факти

«Оскільки зрештою це всі гроші платників податків, я думаю, ми, безумовно, маємо подивитися, чи справді Федеральна резервна система витрачає $2,5 млрд на свого дизайнера інтерʼєрів», — заявив Маск журналістам 30 квітня в Білому домі.

Вартість багаторічної реконструкції штаб-квартири ФРС до 2022 року зросла до $2,5 млрд. Центральний банк пояснив цю цифру вищими витратами на будівельні матеріали та робочу силу з моменту початку проекту у 2021 році, якраз на тлі різкого зростання інфляції.

«Це викликає подив», — сказав Маск.

ФРС не покладається на гроші Конгресу для покриття своїх операцій — натомість вона фінансує себе за рахунок доходів, одержаних від цінних паперів, які перебувають на її балансі.

Протягом багатьох років доходи ФРС перевищували її операційні витрати, і вона передавала мільярди доларів прибутку Казначейству США, що допомогло скоротити дефіцит державного бюджету. Однак у міру зростання відсоткових ставок сталося протилежне: ФРС зафіксувала операційні збитки у 2023 та 2024 роках, що змусило її відмовитися від переказів до Казначейства. Дефіцит привернув увагу Маска, якому доручено скоротити федеральні витрати.

Федеральна резервна система заявила, що реконструкція її штаб-квартири, яка займе кілька років, дозволить обʼєднати більшу частину її співробітників в одному кампусі, скоротити витрати на оренду приміщень за межами будівлі та модернізувати її робочий простір.

Контекст

Пропозиція Маска про те, що DOGE слід перевірити ФРС, є останнім прикладом того, як президент Дональд Трамп прагне посилити політичний контроль над незалежним центральним банком, що може насторожити інвесторів, які розраховують, що ФРС стримуватиме інфляцію.

З того часу, як Трамп призначив мільярдера керувати нещодавно створеним DOGE у січні, команди Маска копали конфіденційні урядові дані, намагалися знайти витрати і шахрайство, скорочували штати і навіть закривали цілі агентства.

Рада керуючих ФРС, що базується у Вашингтоні, та її 12 регіональних банків зберігають дані, включаючи конфіденційну інформацію про банки, діяльність яких він регулює, а також непублічні записи, повʼязані з обговореннями грошово-кредитної політики.

Зауваження Маска прозвучали після того, як Трамп публічно розкритикував голову ФРС Джерома Пауелла, заявивши, що грошово-кредитна політика центрального банку «завжди була надто запізнілою та неправильною». Через кілька днів Трамп змінив свою думку, заявивши, що не має наміру звільняти голову центрального банку.