Медичний сервіс Helsi формує команду, яка буде працювати з закордонними ринками

Медичний сервіс Helsi, за допомогою якого можна записатися онлайн до лікаря, готується до експансії. Про це в інтервʼю Forbes Ukraine сказав CEO Євген Донець.
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Деталі
- «У Helsi було і залишається багато можливостей за кордоном, — сказав Євген Донець. — Ми тільки почали напрацьовувати команду, яка буде працювати з закордонними ринками. Будемо перевіряти ці можливості».
- Компанія розглядає співпрацю з операторами групи Veon, у яку входить «Київстар» (йому належить 98% акцій Helsi) на інших ринках. «Є пара цікавих ринків, у тому числі Узбекистан», — сказав CEO.
- Helsi планує також зробити реінжиніринг платної підписки Helsi. Нею користуються, за словами Донця, кілька десятків тисяч людей.
Контекст
Найбільший оператор «Київстар» наростив свою частку у медичному сервісі Helsi на 28% – до 97,99%, повідомила компанія 8 травня. Він викупив акції співзасновників Helsi Самвела Акобяна та Ярослава Іваненка. Сума угоди – $10,5 млн, повідомили Forbes Ukraine у пресслужбі «Київстар».
Інші співзасновники Helsi – Євген Донець та Євген Губич – зберегли свої частки й мають по 1%, згідно з YouControl.
«Київстар» купив мажоритарний пакет Helsi у серпні 2022-го за близько $15,2 млн.
Основна функція Helsi – онлайн-запис до лікаря у додатку чи на сайті – безкоштовна. Компанія заробляє на підписках від лікарень, а з червня 2024-го продає підписку і для користувачів за 80 грн.
У 2023-2024 роках річний виторг Helsi збільшився на близько 40% порівняно з попереднім роком, зазначається у пресрелізі «Київстар». Виторг ТОВ «Хелсі Україна» збільшився у 2024-му – 208 млн грн. У системі Helsi зареєстровано близько 29 млн пацієнтів станом на початок 2025-го.
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