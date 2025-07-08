Через російську атаку на Київ у ніч з 3 на 4 липня мережа електроніки «Кібернетики» втратила склад. Компанія понесла сукупні збитки на 35 млн грн. Про це Forbes Ukraine повідомив співвласник «Кібернетиків» Денис Савченко.
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Деталі
- У результаті прямого влучання трьох «Шахедів» у склад «Кібернетиків» повністю знищено техніку Apple, смартфони, гаджети, ноутбуки, побутову техніку, електротранспорт. Повністю вигоріло складське обладнання, та два вантажних мікроавтобуси, які забезпечували логістику по всій мережі, каже Денис Савченко.
- Сукупна площа складу – 610 кв.м. «Втрати дуже відчутні», – додає він. Збитки сягнули 35 млн грн.
- За словами Савченка, втрата склада поки не вплинула на поставки товарів у магазини, адже вони забезпечені товаром. Однак вже за 3-4 дні можуть виникнути затримки, якщо не буде оперативно вирішено питання з логістикою, каже Савченко.
- Поки ТРЦ «Блокбастер» безкоштовно надав приміщення під склад, додає він. «Зараз ведемо переговори з партнерами та орендодавцями: більшість готові йти назустріч — обговорюють розстрочки, знижки, навіть списання частини боргу», – каже Савченко.
Контекст
Увечері 3 липня та вночі 4 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони та балістичні ракети. У шести районах столиці сталися пожежі та руйнування житлових будинків. Загинуло двоє людей, а постраждало – 26.
Херсонська мережа електроніки «Кібернетики» опинилася в окупації під час російського вторгнення у 2022 році. Місто залишали під обстрілами, казав Forbes Ukraine співвласник Денис Савченко. 90% офісу відновили роботу в Києві.
Через втрату 20 магазинів і складу на окупованих територіях компанія розпочала експансію в інших областях. «Кібернетики» займають площі мережі Ringoo Володимира Костельмана, яка навесні 2024 року припинила своє існування.
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