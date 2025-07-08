Через російську атаку на Київ у ніч з 3 на 4 липня мережа електроніки «Кібернетики» втратила склад. Компанія понесла сукупні збитки на 35 млн грн. Про це Forbes Ukraine повідомив співвласник «Кібернетиків» Денис Савченко.

Деталі

У результаті прямого влучання трьох «Шахедів» у склад «Кібернетиків» повністю знищено техніку Apple, смартфони, гаджети, ноутбуки, побутову техніку, електротранспорт. Повністю вигоріло складське обладнання, та два вантажних мікроавтобуси, які забезпечували логістику по всій мережі, каже Денис Савченко.

Сукупна площа складу – 610 кв.м. «Втрати дуже відчутні», – додає він. Збитки сягнули 35 млн грн.

За словами Савченка, втрата склада поки не вплинула на поставки товарів у магазини, адже вони забезпечені товаром. Однак вже за 3-4 дні можуть виникнути затримки, якщо не буде оперативно вирішено питання з логістикою, каже Савченко.

Поки ТРЦ «Блокбастер» безкоштовно надав приміщення під склад, додає він. «Зараз ведемо переговори з партнерами та орендодавцями: більшість готові йти назустріч — обговорюють розстрочки, знижки, навіть списання частини боргу», – каже Савченко.

Контекст

Увечері 3 липня та вночі 4 липня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, використовуючи ударні дрони та балістичні ракети. У шести районах столиці сталися пожежі та руйнування житлових будинків. Загинуло двоє людей, а постраждало – 26.

Херсонська мережа електроніки «Кібернетики» опинилася в окупації під час російського вторгнення у 2022 році. Місто залишали під обстрілами, казав Forbes Ukraine співвласник Денис Савченко. 90% офісу відновили роботу в Києві.

Через втрату 20 магазинів і складу на окупованих територіях компанія розпочала експансію в інших областях. «Кібернетики» займають площі мережі Ringoo Володимира Костельмана, яка навесні 2024 року припинила своє існування.