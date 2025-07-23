Meta запроваджує нові заходи безпеки для Instagram-акаунтів, якими керують дорослі та які переважно публікують контент за участю дітей. Про це йдеться у повідомленні компанії від 23 липня. Мета – запобігти зловживанням, таким як сексуалізовані коментарі чи запити на інтимні зображення.

Деталі

Такі акаунти автоматично отримають найсуворіші налаштування повідомлень для захисту від небажаних повідомлень і матимуть увімкнену функцію «Приховані слова» для фільтрації образливих коментарів. Також додано нові функції безпеки для підліткових акаунтів.

До акаунтів із суворими налаштуваннями належать сторінки батьків або менеджерів талантів, які регулярно публікують фото та відео дітей. Meta прагне запобігти зловживанням, таким як сексуалізовані коментарі чи запити на інтимні зображення, що порушують правила платформи.

Компанія ускладнить підозрілим користувачам, наприклад, тим, кого блокували підлітки, пошук таких акаунтів через Instagram Search і не рекомендуватиме їх одне одному. Акаунти отримають сповіщення про оновлення безпеки з пропозицією переглянути налаштування конфіденційності.

Для підлітків додано нові опції безпеки в особистих повідомленнях, зокрема поради з перевірки профілів, відображення дати створення акаунта в чатах і можливість одночасного блокування та повідомлення про порушення.

Компанія зазначила, що видалила майже 135 000 Instagram-акаунтів, які сексуалізували контент за участю дітей, а також 500 000 акаунтів Instagram і Facebook, пов’язаних із цими сторінками.

Посилення безпеки підлітків в Instagram Скриншот: Meta Посилення безпеки підлітків в Instagram Скриншот: Meta Посилення безпеки підлітків в Instagram Скриншот: Meta Посилення безпеки підлітків в Instagram Скриншот: Meta Посилення безпеки підлітків в Instagram Скриншот: Meta Посилення безпеки підлітків в Instagram Скриншот: Meta Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

Ці зміни є частиною зусиль Meta та Instagram за останній рік щодо вирішення проблем із психічним здоров’ям, пов’язаних із соціальними мережами.

Нові заходи значно вплинуть на акаунти сімейних блогерів, батьків, які ведуть сторінки «дитячих інфлюенсерів», що зазнають критики через ризики, пов’язані з публікацією життя дітей у соціальних мережах. Розслідування The New York Times, опубліковане минулого року, показало, що батьки часто знають про експлуатацію своїх дітей або навіть беруть у ній участь, продаючи їхні фото чи одяг.