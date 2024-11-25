«Ми не можемо конкурувати з тіньовим ринком». СЕО «ТАС Агро» вважає недостатньою квоту в 50% заброньованих працівників

Квоти в 50% заброньованих від мобілізації працівників недостатньо для роботи критично важливих галузей. Про це сказав керівник «ТАС Агро» Олег Заплетнюк в інтер вʼю Forbes Ukraine .

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«Ми не можемо конкурувати з тіньовим ринком, якого держава не бачить і не мобілізує їхніх співробітників», – окреслює проблему Заплетнюк.

За його словами, «ТАС Агро» скоротила штат механізаторів з 1800 до 1500 людей, але тим хто залишився збільшили зарплати в середньому на 40–50%.

«Це важливо, бо головна проблема зараз – це брак людей, – каже Заплетнюк. – Квота в 50% заброньованих дуже мала для нормальної роботи. Має бути хоча б 80% для критично важливих галузей економіки або економічне бронювання для всіх».

Контекст

В Україні близько 1,7 млн осіб частково працюють в тіні, за розрахунками Мінекономіки.

Кабмін планує змінити підходи до бронювання працівників від мобілізації з 1 грудня. Нововведення стосуватимуться визначення статусу «критичного» підприємства, урахування рівня зарплат, регіональних та галузевих критеріїв. Про це Forbes Ukraine розповів заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

«ТАС Агро» володіє земельним банком у 80 000 га землі, за цим показником вона посідає 11-те місце в Україні. Компанія вирощує сою, соняшник, ріпак, пшеницю, ячмінь та кукурудзу. За девʼять місяців 2024-го «ТАС-Агро» скоротила виторг втричі, до 739 млн грн, за даними YouControl.