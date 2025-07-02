Тимчасовий повірений у справах США в Україні Джон Гінкел 2 липня обговорив військову допомогу США та оборонну співпрацю з представниками МЗС України, повідомила пресслужба відомства. Зустріч відбулася на тлі ескалації терору з боку РФ і призупинення постачання зброї від США .

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Україна наголосила, що затримки з військовою допомогою лише підштовхують Росію до продовження війни та атак, замість пошуку миру. У МЗС підкреслили потребу зміцнити оборону України та посилити тиск на Росію.

Заступниця міністра Мар’яна Беца подякувала США за підтримку з початку війни та наголосила на важливості подальших поставок, особливо для протиповітряної оборони. Вона зазначила, що Росія відкидає пропозицію припинення вогню, на яке Україна погодилася 11 березня, і продовжує обстріли міст, убивства цивільних і бойові дії.

Україна підтримує мирні ініціативи США та виступає за примушення Росії до миру. Сторони обговорили постачання зброї та плани подальших контактів.

Контекст

На тлі повідомлення Politico про призупинення США постачання Україні деяких боєприпасів, обіцяних за президентства Джо Байдена, відбулася зустріч дипломатів. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші, які Україна використовує з винищувачів F-16 і дронів.

Рішення про зупинення постачань ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після перевірки запасів, через побоювання щодо виснаження арсеналів США. Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі зазначила, що рішення прийнято для «пріоритетного забезпечення інтересів США» після аналізу військової підтримки, наданої іншими країнами.