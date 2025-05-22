Мінкульт звільнив гендиректора Києво-Печерської Лаври

Гендиректора Національного заповідника «Києво-Печерська Лавра» Максима Остапенка звільнили з посади 21 травня 2025 року. Відповідний наказ підписав міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький , повідомив Остапенко у Facebook.

Деталі

Новина про звільнення з посади керівника Лаври стала для Остапенка несподіванкою, зазначив він. «Без пояснень. Без попереджень. Без жодних офіційних зауважень щодо моєї роботи», – написав Остапенко.

З наказом про звільнення його ознайомили просто на вулиці, зазначив екс-очільник Києво-Печерської Лаври у коментарях під дописом. «Мене в сутінках викликали на вулицю і на капоті приватного авто людини, яка ніколи не працювала в культурі, намагалися ознайомити з наказом», – написав він.

Останні тижні ширилися чутки про закулісну боротьбу за контроль над Лаврою, додав Остапенко. «Ми відчували тиск, – написав він. – Очевидно, комусь стало незручно від того, що ми вголос говорили про необхідність очищення Лаври від імперських наративів».

Підставою для звільнення стала службова записка директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова від 19 травня 2025-го, йдеться у наказі, фото якого опублікував Остапенко.

Про що саме йдеться у записці, невідомо. На початку травня екс-очільнику Лаври оголосили догану, повідомляє пресслужба міністерства. Підставою став звіт робочої групи МКСК, яка вивчала стан обліку, використання та збереження майна в управлінні заповідника.

Контекст

Максима Остапенка призначили виконуючим обовʼязки гендиректора Києво-Печерської Лаври 14 квітня 2023 року за наказом екс-міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка. 23 жовтня 2023 року т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Ростислав Карандєєв уклав контракт із Остапенком, призначивши його гендиректором Лаври.

До 2023 року Остапенко був гендиректором Національного заповідника «Хортиця», де працював з 2005 року. На момент призначення керівником Лаври Остапенко написав понад 30 наукових праць із історії острова Хортиця та Нижнього Подніпровʼя, а також питань збереження української культурної спадщини йшлося на сайті Мінкульту. Максим Остапенко є кандидатом історичних наук.