Наступ Росії, ефективність ударів Сил оборони і міжнародна допомога. Головне з інтервʼю головнокомандувача ЗСУ Сирського Lb.ua

Наступ ворога на Сумщину та Харківщину, про підготовку якого раніше заявляв президент Володимир Зеленський, уже триває; Росія збільшила своє угруповання в Україні вп’ятеро – щомісяця додає 8000–9000 військових; Зменшення ворожого артилерійського вогню та проблема СЗЧ. Ключове з інтервʼю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Lb.ua.