Наступ Росії, ефективність ударів Сил оборони і міжнародна допомога. Головне з інтервʼю головнокомандувача ЗСУ Сирського Lb.ua

Наступ ворога на Сумщину та Харківщину, про підготовку якого раніше заявляв президент Володимир Зеленський, уже триває; Росія збільшила своє угруповання в Україні вп’ятеро – щомісяця додає 8000–9000 військових; Зменшення ворожого артилерійського вогню та проблема СЗЧ. Ключове з інтервʼю головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського Lb.ua.
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- Чисельність військ РФ та мобілізаційний потенціал. Сирський зазначив, що Росія стрімко нарощує свою присутність на фронті. «З початку агресії противник збільшив своє угруповання вп’ятеро. Щомісяця вони збільшують на 8000–9000, за рік це виходить 120 000–130 000. На 1 січня 2025 року в Росії були 603 000 військових, сьогодні вже 623 000», – сказав головнокомандувач ЗСУ. Він додав, що підготовлений мобілізаційний ресурс РФ становить близько 5 млн осіб, а загальний мобілізаційний потенціал – близько 20 млн.
- Наступ ворога на Сумщині та Харківщині. За словами Сирського, наступ Росії на північному сході України, про про підготовку якого раніше заявляв президент Зеленський, вже розпочалася. «Наступ на Сумську і Харківську області фактично вже розпочався», – сказав він. За словами Сирського, противник накопичує війська на цих напрямках, що вимагає від українських сил відповідної підготовки й швидкого реагування.
- Зменшення артилерійського вогню збоку РФ. Сирський наголосив на ефективності українських ударів по складах боєприпасів ворога, що суттєво зменшило інтенсивність російського вогню. «Завдяки українським далекобійним ударам по російських арсеналах добова цифра використання окупантами артилерійських снарядів зменшилася майже удвічі», – сказав він. Раніше РФ використовувала понад 40 000 снарядів щодня, тепер – 23 000–28 000, додав Сирський.
- Новітні технології. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що українська армія вже отримує сучасні безпілотники з оптоволоконним зв’язком: «Українське військо уже отримує дрони на оптоволокні з кабелем довжиною в 20 км, що зрівнює його можливості з російськими». За його словами, за два-три місяці таких дронів стане набагато більше, що дозволить нівелювати технічну перевагу ворога. Сирський розповів, що декілька днів тому був знищений дальній бомбардувальник Ту-22М3. «Якраз тільки приземлився – і наш дрон вразив його. Вартість – близько $100 млн», – наголосив він.
- Міжнародна допомога. Сирський зазначив, що підтримка партнерів залишається важливою, але обсяги допомоги зменшуються: «Зараз допомога США зменшилася, і основна підтримка йде від європейських партнерів… ми маємо розраховувати на власні сили». Він додав, що ВПК вже працює в режимі надзусиль.
- Проблема з СЗЧ. Після відтермінування кримінальної відповідальності за самовільне залишення частин, ситуація покращилася. За словами Сирського повернулися тисячі військових. «Військовослужбовців почало повертатися, значно більше, і багато з них дуже якісно воюють, показують непогані результати», – сказав він. У деяких підрозділах половину складу становлять саме ті, хто раніше залишав частини, додав головнокомандувач ЗСУ.
- Миротворчий контингент. Присутність військ іншої держави на території України – політичне питання, вважає Сирський. За його словами, зазвичай такі сили перебувають у відносно безпечних районах, не на лінії фронту. Відповідаючи на питання, чи стане миротворчий контингент гарантією від нового вторгнення РФ, Сирський сказав: «Так, на певний період, звичайно, це стабілізує ситуацію. Але як надовго, важко сказати».
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